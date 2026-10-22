Alineaciones de Omonia y Benfica por la Europa League: formaciones probables

Omonia recibe a Benfica este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Omonia viene de ganarle 3-0 a NK Celje y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Benfica viene de ganarle 4-1 a Celtic y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Omonia y Benfica
Omonia (4-2-3-1): Fabiano, Jean-Kévin Duverne, Senou Coulibaly, Ľubomír Šatka, Jure Balkovec, Mateo Marić, Muamer Tanković, Panagiotis Andreou, Ewandro Costa, Loïs Diony, Jaden Sean Montnor. DT: Henning Berg.
Benfica (4-2-3-1): Anatoliy Trubin, Alexander Bah, Tomás Araújo, Clément Lenglet, Souffian El Karouani, Fredrik Aursnes, Georgiy Sudakov, João Palhinha, Dodi Lukébakio, Jhon Durán, Gianluca Prestianni. DT: Marco Silva.
La previa de Omonia y Benfica: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 22 de octubre
- Hora: 16:00 (hora de Chile)
- Próximo partido de Omonia: vs. Nijmegen, jueves 5 de noviembre
- Próximo partido de Benfica: vs. Lech Poznan, jueves 5 de noviembre