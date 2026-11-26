Juventus y Omonia se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el Allianz Stadium por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Juventus recibe a Omonia este jueves 26 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Allianz Stadium. Juventus viene de ganarle 2-1 a AZ Alkmaar y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Omonia viene de caer 1-3 ante Nijmegen y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

BOLAVIP es un medio líder en información deportiva en toda la región, especializado en mostrar el color del fútbol, entretener a los fanáticos de los deportes y generar debate. Todos los contenidos son generados por equipos propios, con sedes en las principales ciudades de América. Sumando todas sus ediciones, cuenta con un staff de aproximadamente 200 creadores de contenidos, entre periodistas, social media managers, editores de video, camarógrafos y personal técnico.