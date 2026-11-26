Juventus y Omonia se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Allianz Stadium, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Juventus recibe a Omonia este jueves 26 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Allianz Stadium. La Juventus necesita acomodarse en la fase de liga y un buen resultado ante un rival accesible le vendría de maravillas para meterse entre los puestos que clasifican directo a octavos. Omonia, en cambio, llega con la urgencia de sumar para no quedar afuera de todo antes de tiempo.

Son puntos importantes en la tabla general de la Europa League, donde todavía se define quién pasa directo y quién debe jugar un repechaje. Para el equipo italiano es una chance de acercarse a la parte alta de la zona.

La actualidad de ambos equipos

La Juventus llega con un andar irregular pero efectivo: ganó sus últimos dos partidos de visitante, aunque en el medio dejó puntos en casa al empatar con Rennes. Son 10 unidades en cuatro presentaciones, números que la tienen quinta y con margen para seguir escalando si saca el partido adelante en casa.

Omonia atraviesa un momento complicado. Viene de caer por goleada ante Benfica y después perdió también frente a Nijmegen, resultados que la dejaron 18° con apenas 6 puntos. La única alegría reciente fue el triunfo por 3-0 ante NK Celje, y necesita algo parecido para no quedar relegada en la tabla.

Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Juventus y Omonia se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Juventus suma 10 puntos en el torneo.

suma 10 puntos en el torneo. Omonia suma 6 puntos en el torneo.