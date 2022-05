Claudio Borghi reacciona a los dichos de Alexander Domínguez en Ecuador: "A lo mejor yo comenté una intimidad que no me correspondía"

Siguen las repercusiones por el caso Byron Castillo y la denuncia de la ANFP ante la FIFA. En los últimos días, Claudio Borghi y Alexander Domínguez estuvieron involucrado en una polémica por la nacionalidad del portero, quien le habría confesado en su momento al histórico ex jugador argentino que nació en Colombia y no en Ecuador.

“A mí me pasó con Alexander Domínguez. Siendo yo el entrenador de Liga, fuimos a jugar a Colombia y fue mucha gente a saludarlo al hotel. Me llamó la atención. Le pregunté si tenía muchos familiares ahí y me dijo ‘profe, yo soy colombiano", dijo en su momento Borghi.

A lo que rápidamente el seleccionado ecuatoriano salió a desmentir. “El Profesor Borghi estuvo 3 meses, ¿con qué confianza iba a decirle algo? Ni llegué a conocerlo bien”, recalcó.

El panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Claudio Borghi, atendió el teléfono de Bolavip Chile y se refirió a los dichos del espigado arquero ecuatoriano.

Domínguez no se ha vuelto a referir al tema en cuestión | Foto: Agencia Uno

"La verdad no estoy enterado de lo que dijo ni nada, no me interesa el tema. Es un tema que queda entre él y yo", aseguró el ex jugador de Audax Italiano y Colo Colo, entre otros clubes.

"No es un tema tan importante, a lo mejor yo comenté una intimidad que no me correspondía, pero nada es una cosa que no tiene mucha importancia y no me interesa hablar del tema", sentenció.