Las explosivas declaraciones de Romelu Lukaku acaparan el último día del año de un Chelsea donde más que nunca esperan que se termine un mes de diciembre caótico para los Blues. El belga prendió el ventilador sobre su arrepentimiento de volver a la capital inglesa y así le ha respondido Thomas Tuchel horas después.

"Estoy físicamente muy bien. Sin embargo, no estoy contento con la situación (en Chelsea), eso es normal. Creo que el entrenador (Thomas Tuchel) eligió jugar con otro dibujo, yo lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir siendo profesional. No estoy contento con la situación, pero soy un trabajador y no voy a tirar la toalla...Siempre he dicho que tengo al Inter en mi corazón: sé que volveré al Inter, realmente lo espero.", declaraba el punta en Sky Sports.

Y es que tanto el rendimiento como la participación del belga en lo que vamos de temporada ha estado lejos de ser la esperada. Chelsea pagaba 115 millones por el regreso de un Lukaku que apenas ostenta 7 goles en 18 partidos en su segunda etapa en el Bridge, llegando incluso a ser relegado en varios encuentros por un Tuchel que así le respondió horas después.

“Sinceramente, no me gustaron. Trae ruido que no necesitamos. No queremos hacer más bola del asunto. Hablaremos con Lukaku de puertas hacia adentro. Me sorprende porque no lo veo infeliz, al contrario”, empezaba exponiendo el alemán en rueda de prensa previo al titánico choque con Liverpool.

Si bien el propio Tuchel no quiso echarle más leña al fuego, aseguró que habrá que charlar sobre lo ocurrido con un delantero que lejos está de sentirse contento en un equipo que rompió el mercado con tu fichaje en el último verano: “Sus palabras no reflejan su actitud en el día a día de Cobham. Es fácil sacar declaraciones de contexto y hacer titulares con ellas. Lo discutiremos para ver qué está pasando".