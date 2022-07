Pablo Solari vivió uno de sus partidos más importantes en su corta carrera al debutar con la camiseta de River Plate, club del cual su familia y él desde pequeño son hinchas. Recordar que el Pibe llegó proveniente de Colo Colo, entrenó durante toda esta semana y se puso a las órdenes de Marcelo Gallardo.

Solamente treinta minutos le bastaron al nacido en Arizona, Argentina, para demostrar todo su potencial como extremo derecho, donde tiró tres centros rasantes con peligro, siempre fue una opción de pase para sus compañeros e intentó meterse en el estilo de juego del elenco que dirige el "Muñeco".

Mauricio Pinilla, ex jugador y actual panelista de ESPN Chile, analizó el debut del "Pibe" el cuadro "Millonario" tras el triunfo ante Gimnasia de La Plata.

"Juro cuando se lo comenté a Marcelo cuando estabamos viendo el partido antes de entrar al estudio, me emocioné hasta yo mismo porque me puse en el papel de que lindo debe haber sido para él haber salido de Argentina y haber tenido que hacerse los huesos acá a Chile y que después te contrate River y estar jugando en el tremendo equipazo, en el equipo de su familia. La verdad es que me emocioné", detalló.

El momento exacto del ingreso de Solari en River | Foto: Getty Images

"Estoy feliz por Solari y ojalá pueda desarrollar una gran carrera, que pueda seguir proyectándose en el futuro y que pueda tener el crecimiento que todos esperabamos", agregó Pinigol.

ver también Solari aprueba en su debut triunfal con River Plate

"Me gustó los minutos que lo vi, fue muy simple y tiró dos centros muy buenos. Yo también hay que comentarlo, tiritan un poco las piernas, es River, primer partido, y se vio bastante suelto", cerró.