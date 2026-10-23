Alexis Sánchez baraja esta decisión tras discutir con el DT del CF Montréal: “Empeora”

Según trascendió, el delantero chileno analiza su salida del elenco canadiense al término de esta temporada. No está contento.

La situación de Alexis Sánchez en el CF Montréal puede tener un giro dramático. El oriundo de Tocopilla no atraviesa un buen momento y por ello baraja una potente decisión sobre su carrera.

¿Qué pasó? Luego de discutir con su entrenador, Philippe Eullaffroy, el delantero chileno perdió la paciencia y, según informa El Deportivo de La Tercera, no se descarta su salida al término de esta campaña.

Pese a arribar a comienzos de 2026 al elenco canadiense, el histórico atacante no está contento y considera la posibilidad de interrumpir su estadía. A sus 37 años, tiene su futuro en incertidumbre.

“A favor, tiene una cláusula de salida que está en su contrato y que puede ejecutarla a fin de año, lo que le permite evaluar distintas opciones al término de la temporada”, indicó la fuente.

“(…) Pese a que su vínculo con el Montreal es por dos temporadas. Claro que su condición de Jugador Franquicia lo posiciona como la principal apuesta del club para las próximas campañas”, agregó.

Alexis Sánchez atraviesa un complejo momento en CF Montréal. (Foto: Getty Images)

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Alexis Sánchez la pasa mal en CF Montréal

Finalmente, la publicación advierte que luego de perder la final del Campeonato Canadiense contra Forge, se profundizó la crisis institucional. Hay que seguir el caso minuciosamente.

“Cuando el chileno llegó a Canadá, el equipo ya pasaba por un mal momento. Sin embargo, la situación no ha cambiado en el corto plazo. Es más, empeora“, concluyó.