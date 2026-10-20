Promesa chilena conoce a Lionel Messi y el crack lo sorprende: “Me han hablado de ti”

Marcel Olivares representa a Inter Miami en su categoría sub-15 y en el plantel comparte con el hijo del argentino, Thiago.

Conocer a Lionel Messi es un sueño para muchos, pero solo algunos cumplen dicho anhelo. Entre tales afortunados, hay una promesa del fútbol chileno: el crack de 39 años lo sorprendió. ¿De quién se trata?

Ese es el caso de Marcel Olivares, que representa a la categoría sub-15 de Inter Miami y en la que comparte con el hijo del campeón mundial, Thiago. Por ello, tuvo la oportunidad de cruzar palabras con su ídolo.

Así lo confirmó su padre, Marcelo, en conversación con AS Chile. Sin esconder su emoción, entregó pormenores de la anécdota que quedará grabada a fuego en la memoria de la familia.

“Lionel le preguntó: ‘¿tú eres Marcel?’ y mi hijo dijo ‘sí’. Messi le respondió ‘qué bueno, me han hablado de ti. ¿Quieres una foto?’. Y ahí él le contestó ‘¡por supuesto!”, señaló.

Sobre la misma línea, agregó: “Marcel no le pidió la foto, porque no se puede molestar a los jugadores. Él juega con Thiago Messi, quien es un súper niño. Se están haciendo amigos. Es algo increíble”.

Marcel Olivares conoció a Lionel Messi. (Imagen: Instagram)

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Promesa de Chile conoce a Lionel Messi

Finalmente, Marcelo reveló cómo fue la charla que tuvo con Marcel tras su momento con el zurdo. El pequeño ariete chileno-estadounidense sueña con brillar en la MLS tras su paso por las series formativas de Colo Colo.

“Salió loco del entrenamiento. Yo estaba hablando por teléfono y él me decía ‘¡cuelga!’. Y ahí me contó… Estaba muy feliz. Quedó encantado con Messi, es un muy buen hombre”, concluyó.