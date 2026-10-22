VIDEO | La tensa discusión entre Alexis Sánchez y el DT del CF Montréal: ojo al momento

El oriundo de Tocopilla no ingresó en el encuentro contra Forge. La TV captó una preocupante escena con su entrenador, Philippe Eullaffroy.

La situación de Alexis Sánchez en el CF Montréal es compleja. El delantero chileno no sumó minutos en la final del Campeonato Canadiense contra Forge y su escuadra cayó en penales tras empatar 1-1 en el tiempo regular.

Y a la par, el oriundo de Tocopilla protagonizó un tenso episodio con su propio entrenador, Phillippe Eullaffroy. ¿Qué pasó? En el minuto 118 del alargue, hubo una acalorada discusión entre ambos.

Según se especula en Canadá, el histórico seleccionado chileno se negó a ingresar sobre el cierre del compromiso. Por ello, le respondió a su estratega directamente desde la banca.

Lo cierto es que el emblema de La Roja se quedó sentado y presenció como su equipo fue derrotado en la definición desde los 12 pasos. Un desaire que seguramente sacará ronchas en Norteamérica.

Luego de esta escena, Alexis Sánchez y CF Montréal tendrán que dar vuelta la página, enfocándose en su recibimiento a Nashville SC. Se jugará el sábado 24 de octubre a las 14:30 horas de Chile.

VIDEO: Tensa discusión de Alexis Sánchez en CF Montréal