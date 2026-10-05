Alineaciones de Albania y San Marino por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Albania vs. San Marino este martes 6 de octubre desde las 15:45 hora de Chile por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Albania y San Marino
Albania viene de caer 1-2 ante Finlandia y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
San Marino viene de caer 0-4 ante Bielorrusia y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Albania y San Marino
Albania (3-4-2-1): Alen Sherri, Mario Mitaj, Ardian Ismajli, Berat Djimsiti, Rey Manaj, Ernest Muçi, Stavros Pilios, Kristjan Asllani, Ylber Ramadani, Elseid Hysaj, Arbër Hoxha.
San Marino (4-1-3-2): Edoardo Colombo, Simone Giocondi, Marco Pasolini, Michele Cevoli, Giacomo Benvenuti, Samuele Zannoni, Lorenzo Lazzari, Alessandro Golinucci, Lorenzo Capicchioni, Nicolas Giacopetti, Nicola Nanni. DT: Roberto Cevoli.
Suplentes de Albania: Feta Fetai, Klisman Cake, Anis Mehmeti, Myrto Uzuni, Samuele Sina, Naser Aliji, Cristian Shpendi, Marash Kumbulla, Juljan Shehu, Taulant Seferi, Mirlind Daku, Mario Dajsinani.
Suplentes de San Marino: Filippo Fabbri, Dante Carlos Rossi, Nicholas Protti, Alessandro Tosi, Lyes Hoël, Fausto Salicioni, Cristian Meloni, Enea Della Balda, Samuel Pancotti, Giulio Bugli, Marcello Mularoni, Mirco De Angelis.
La previa de Albania y San Marino: todo lo que hay que saber
- Día: martes 6 de octubre
- Hora: 15:45 (hora de Chile)
- Historial: 5 cruces — Albania ganó 5, San Marino ganó 0 y empataron 0
- Último antecedente: 29/09/2026: San Marino 0-3 Albania