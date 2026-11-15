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Liga de Naciones

Finlandia vs. San Marino: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Finlandia y San Marino se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Finland vs. San Marino, Liga de Naciones
Finland vs. San Marino, Liga de Naciones

Finlandia recibe a San Marino este domingo 15 de noviembre desde las 14:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Finlandia necesita volver a ganar después de un tropiezo que le dolió, y enfrente tiene al rival ideal para lograrlo. San Marino sigue sin sumar un solo punto en este certamen.

Más allá del resultado, para los finlandeses esto es una oportunidad de recomponer la imagen tras caer ante Albania. Para San Marino, directamente, se trata de evitar otra goleada.

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La actualidad de ambos equipos

Finlandia llega golpeada tras perder 0-2 como visitante frente a Albania, un traspié que le cortó el envión después de haber ganado el partido anterior ante ese mismo rival. Con 7 puntos en cinco fechas, todavía pelea por meterse entre los mejores del grupo, así que no tiene margen para relajarse pensando que el rival es inferior en el papel.

San Marino, en cambio, no conoce la victoria en toda la Liga de Naciones. Viene de perder 0-2 de local ante Bielorrusia y antes había caído con Albania y con la propia Bielorrusia por un global abultado. Son cinco partidos jugados y cero puntos, último en la tabla de 54 equipos, y la diferencia de gol ya empieza a ser un problema serio.

El historial entre Finlandia y San Marino

El historial es una aplastante hegemonía finlandesa: se enfrentaron siete veces y Finlandia ganó todas, sin dejar ni un empate en el camino. La diferencia de gol lo dice todo, 30 a favor de los finlandeses contra apenas 2 en contra.

El antecedente más reciente, en septiembre de este mismo año, terminó 7-0 para Finlandia de visitante en San Marino. No es la única vez que el resultado fue escandaloso: en 2010 Finlandia le metió 8-0 de local.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026San Marino vs. Finlandia0-7UEFA Nations League
20/11/2023San Marino vs. Finlandia1-2UEFA European Championship Qualifiers
19/06/2023Finlandia vs. San Marino6-0UEFA European Championship Qualifiers
03/06/2011San Marino vs. Finlandia0-1UEFA European Championship Qualifiers
17/11/2010Finlandia vs. San Marino8-0UEFA European Championship Qualifiers
29/03/1995San Marino vs. Finlandia0-2UEFA European Championship Qualifiers
14/12/1994Finlandia vs. San Marino4-1UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • Chile: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
  • Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
  • Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs
  • España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
  • Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
  • Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
  • Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
  • Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
  • Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
  • Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Finlandia y San Marino se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Finlandia suma 7 puntos en el torneo.
  • San Marino suma 0 puntos en el torneo.
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