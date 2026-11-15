Finlandia vs. San Marino: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Finlandia y San Marino se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Finlandia recibe a San Marino este domingo 15 de noviembre desde las 14:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Finlandia necesita volver a ganar después de un tropiezo que le dolió, y enfrente tiene al rival ideal para lograrlo. San Marino sigue sin sumar un solo punto en este certamen.

Más allá del resultado, para los finlandeses esto es una oportunidad de recomponer la imagen tras caer ante Albania. Para San Marino, directamente, se trata de evitar otra goleada.

La actualidad de ambos equipos

Finlandia llega golpeada tras perder 0-2 como visitante frente a Albania, un traspié que le cortó el envión después de haber ganado el partido anterior ante ese mismo rival. Con 7 puntos en cinco fechas, todavía pelea por meterse entre los mejores del grupo, así que no tiene margen para relajarse pensando que el rival es inferior en el papel.

San Marino, en cambio, no conoce la victoria en toda la Liga de Naciones. Viene de perder 0-2 de local ante Bielorrusia y antes había caído con Albania y con la propia Bielorrusia por un global abultado. Son cinco partidos jugados y cero puntos, último en la tabla de 54 equipos, y la diferencia de gol ya empieza a ser un problema serio.

El historial entre Finlandia y San Marino

El historial es una aplastante hegemonía finlandesa: se enfrentaron siete veces y Finlandia ganó todas, sin dejar ni un empate en el camino. La diferencia de gol lo dice todo, 30 a favor de los finlandeses contra apenas 2 en contra.

El antecedente más reciente, en septiembre de este mismo año, terminó 7-0 para Finlandia de visitante en San Marino. No es la única vez que el resultado fue escandaloso: en 2010 Finlandia le metió 8-0 de local.

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Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 San Marino vs. Finlandia 0-7 UEFA Nations League 20/11/2023 San Marino vs. Finlandia 1-2 UEFA European Championship Qualifiers 19/06/2023 Finlandia vs. San Marino 6-0 UEFA European Championship Qualifiers 03/06/2011 San Marino vs. Finlandia 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 17/11/2010 Finlandia vs. San Marino 8-0 UEFA European Championship Qualifiers 29/03/1995 San Marino vs. Finlandia 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 14/12/1994 Finlandia vs. San Marino 4-1 UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

Chile: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs

Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs

Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs

España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

Finlandia y San Marino se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Finlandia suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. San Marino suma 0 puntos en el torneo.