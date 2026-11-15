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Liga de Naciones

Alineaciones de Finlandia y San Marino por la Liga de Naciones: formaciones probables

Finlandia y San Marino se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Finland vs. San Marino, Liga de Naciones
Finland vs. San Marino, Liga de Naciones

Finlandia recibe a San Marino este domingo 15 de noviembre desde las 14:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Finlandia viene de caer 0-2 ante Albania y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. San Marino viene de caer 0-2 ante Bielorrusia y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Finlandia y San Marino

Finlandia (4-3-3): Lukáš Hrádecký, Ryan Mahuta, Arttu Hoskonen, Robert Ivanov, Ville Koski, Leo Walta, Fredrik Jensen, Naatan Skyttä, Topi Keskinen, Adrian Svanbäck, Oliver Antman. DT: Jacob Friis.

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San Marino (4-3-1-2): Edoardo Colombo, Giacomo Benvenuti, Marco Pasolini, Alessandro Tosi, Simone Giocondi, Enea Della Balda, Lorenzo Capicchioni, Lorenzo Lazzari, Samuele Zannoni, Gabriel Capicchioni, Nicola Nanni. DT: Roberto Cevoli.

La previa de Finlandia y San Marino: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 15 de noviembre
  • Hora: 14:00 (hora de Chile)
  • Historial: 7 cruces — Finlandia ganó 7, San Marino ganó 0 y empataron 0
  • Último antecedente: 26/09/2026: San Marino 0-7 Finlandia
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