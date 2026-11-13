Alineaciones de Escocia y Macedonia del Norte por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

Escocia y Macedonia del Norte se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Escocia recibe a Macedonia del Norte este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Escocia viene de caer 1-2 ante Eslovenia y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Macedonia del Norte viene de caer 0-3 ante Suiza y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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