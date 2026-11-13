Alineaciones de Escocia y Macedonia del Norte por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

Escocia recibe a Macedonia del Norte este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Escocia viene de caer 1-2 ante Eslovenia y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Macedonia del Norte viene de caer 0-3 ante Suiza y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Escocia y Macedonia del Norte
Escocia (3-4-1-2): Angus Gunn, Ryan Porteous, Luke Graham, Kieran Tierney, Ben Gannon-Doak, Lewis Ferguson, John McGinn, Billy Gilmour, Andy Robertson, Scott Mctominay, Ché Adams. DT: Sébastien Pocognoli.
Macedonia del Norte (4-3-3): Stole Dimitrievski, Bojan Ilievski, Mario Mladenovski, Visar Musliu, Ezgjan Alioski, Enis Bardhi, Matej Gashtarov, Eljif Elmas, Darko Churlinov, Elmin Rastoder, Ljupco Doriev. DT: Goce Sedloski.
Suplentes de Escocia: Oli McBurnie, Luis Binks, Jack Hendry, Stephen Welsh, Aaron Hickey, Robbie Ure, Ryan Christie, Liam Kelly, Josh McPake, Findlay Curtis, Kieron Bowie, Scott Bain, Nathan Patterson, Kristi Montgomery, Jon McCracken, James Penrice, David Bates.
Suplentes de Macedonia del Norte: Dimitar Mitrovski, Jani Atanasov, Anes Meljichi, Davor Taleski, Imran Fetai, Damjan Siskovski, Agon Elezi, Azer Omeragikj, Luka Stankovski, Hristijan Maleski, Nikola Serafimov, Sebastián Herrera, Stefan Despotovski, Boban Nikolov.
La previa de Escocia y Macedonia del Norte: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 13 de noviembre
- Hora: 16:45 (hora de Chile)
- Historial: 5 cruces — Escocia ganó 3, Macedonia del Norte ganó 1 y empataron 1
- Último antecedente: 03/10/2026: Macedonia del Norte 0-2 Escocia
- Próximo partido de Escocia: vs. Suiza, lunes 16 de noviembre
- Próximo partido de Macedonia del Norte: vs. Eslovenia, lunes 16 de noviembre