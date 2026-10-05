Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Macedonia del Norte por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Suiza y Macedonia del Norte se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Suiza llega con paso perfecto a este martes 6 de octubre y quiere seguir sacando ventaja en la Liga de Naciones ante una Macedonia del Norte que todavía no sumó puntos.

Se juega la cuarta fecha del grupo y Suiza puede afirmarse en los puestos de arriba de la tabla, mientras Macedonia del Norte busca evitar quedar definitivamente afuera de la pelea.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El equipo suizo llega invicto en esta seguidilla: viene de ganarle 2-1 a Eslovenia de local, después de golear 3-0 a Escocia como visitante y de haber arrancado la racha con otro 3-0, justamente ante el rival de este martes. Son nueve puntos en tres partidos y el segundo lugar de la tabla, un andar sólido que lo pone entre los candidatos a cerrar arriba el grupo.

Macedonia del Norte, en cambio, no logró puntuar todavía. Cayó 0-2 como local frente a Escocia, antes había perdido 0-2 como visitante contra Eslovenia y el partido anterior a esa racha fue justamente la derrota 0-3 contra Suiza. Sin unidades en tres presentaciones, el equipo necesita revertir la imagen aunque el objetivo inmediato pase más por sumar que por pelear puestos de arriba.

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El historial entre Suiza y Macedonia del Norte

El único antecedente entre ambos es reciente y contundente: Suiza se impuso 3-0 como visitante en Macedonia del Norte el 26 de septiembre. Con ese resultado, el historial queda parejo en cantidad de enfrentamientos pero totalmente favorable a los suizos, que ganaron el único cruce y encima con diferencia de gol.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Macedonia del Norte vs. Suiza 0-3 UEFA Nations League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis