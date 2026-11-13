Dónde ver EN VIVO Escocia vs. Macedonia del Norte por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Escocia y Macedonia del Norte se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Escocia recibe a Macedonia del Norte este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Escocia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Macedonia del Norte tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Escocia viene de perder 1-2 como local ante Eslovenia. El equipo ocupa el puesto 34 con 4 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Macedonia del Norte.

Macedonia del Norte perdió 0-3 como visitante ante Suiza en la fecha anterior. Macedonia del Norte está 53° en la tabla con 0 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Escocia.

El historial entre Escocia y Macedonia del Norte

Escocia y Macedonia del Norte se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 3 triunfos de Escocia, 1 de Macedonia del Norte y 1 empate.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/10/2026 Macedonia del Norte vs. Escocia 0-2 UEFA Nations League 10/09/2013 Macedonia del Norte vs. Escocia 1-2 UEFA World Cup Qualifiers 11/09/2012 Escocia vs. Macedonia del Norte 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 05/09/2009 Escocia vs. Macedonia del Norte 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2008 Macedonia del Norte vs. Escocia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers

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Horario del partido

Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis