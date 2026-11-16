Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Liga de Naciones

Alineaciones de Estonia y Bulgaria por la Liga de Naciones: formaciones probables

Estonia y Bulgaria se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Estonia vs. Bulgaria, Liga de Naciones
Estonia vs. Bulgaria, Liga de Naciones

Estonia recibe a Bulgaria este lunes 16 de noviembre desde las 14:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Estonia viene de ganarle 1-0 a Luxemburgo y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Bulgaria viene de caer 0-5 ante Islandia y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Estonia y Bulgaria

Estonia (5-3-2): Karl Hein, Rasmus Peetson, Karol Mets, Erko Tõugjas, Maksim Paskotši, Michael Schjonning-Larsen, Mattias Käit, Kevor Palumets, Markus Poom, Mattias Maennilaan, Patrik Kristal. DT: Jürgen Henn.

+ Seguinos en

Bulgaria (4-2-3-1): Daniel Naumov, Yoan Stoyanov, Stefan Velkov, Emil Tsenov, Rosen Bozhinov, Andrian Kraev, Georgi Rusev, Ilia Gruev, Lukas Petkov, Atanas Iliev, Kristiyan Balov. DT: Atanas Ribarski.

La previa de Estonia y Bulgaria: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 16 de noviembre
  • Hora: 14:00 (hora de Chile)
  • Historial: 3 cruces — Estonia ganó 0, Bulgaria ganó 1 y empataron 2
  • Último antecedente: 29/09/2026: Bulgaria 0-0 Estonia
Bolavip Chile
Bolavip Chile
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones