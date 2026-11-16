Estonia vs. Bulgaria: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Estonia y Bulgaria se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Estonia recibe a Bulgaria este lunes 16 de noviembre desde las 14:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Estonia llega con la racha más sólida del grupo y quiere confirmar que puede pelear de igual a igual en esta Liga de Naciones. Bulgaria, en cambio, necesita reaccionar rápido antes de que la distancia en la tabla se vuelva irremontable.

No hay mucho en juego en términos de clasificación inmediata, pero sí hay orgullo y ritmo para cerrar bien el año antes del parate.

La actualidad de ambos equipos

Estonia viene de ganarle 1-0 a Luxemburgo como visitante y llega con el envión de un andar prácticamente invicto en sus últimas presentaciones: antes de eso había empatado sin goles con Islandia y también había superado a Luxemburgo. Está en el puesto 20 con 9 puntos en cinco partidos, un balance que la ubica cómoda dentro de su grupo.

Bulgaria atraviesa un momento mucho más complicado. Cayó goleada 5-0 de local ante Islandia en su última salida, un golpe duro que se suma a otra derrota previa (0-3 también contra los islandeses) y a un triunfo intermedio frente a Luxemburgo. Con 4 puntos y el puesto 40 de la tabla, el funcionamiento del equipo quedó muy expuesto en la última fecha y la visita a Estonia aparece como la chance de empezar a corregir el rumbo.

El historial entre Estonia y Bulgaria

El historial entre ambos es corto, apenas tres antecedentes, y le sonríe a Bulgaria: ganó uno y empató los otros dos, sin caer nunca ante Estonia. El balance de goles también es favorable para los búlgaros, que marcaron dos y no recibieron ninguno en esos cruces. El más reciente, de 2026, terminó 0-0.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Bulgaria vs. Estonia 0-0 UEFA Nations League 06/09/2003 Bulgaria vs. Estonia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 02/04/2003 Estonia vs. Bulgaria 0-0 UEFA European Championship Qualifiers

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Horario del partido

Chile: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis