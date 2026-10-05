Albania vs. San Marino en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

El martes 6 de octubre Albania recibe a San Marino con la obligación de no relajarse pese a la diferencia abismal entre ambos. En la Liga de Naciones, los puntos ya empiezan a definir quién pelea arriba y quién mira todo desde el fondo.
No hay demasiado misterio sobre el favorito, pero Albania necesita sumar para meterse en la pelea del grupo. Para San Marino, en cambio, cada partido es una chance de salir del último lugar entre los 54 equipos que compiten.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Albania llega con series de resultados mixtas: viene de perder 2-1 como visitante ante Finlandia, pero antes había goleado 3-0 justamente a este rival y ganado 2-0 de local frente a Bielorrusia. Con 6 puntos en 3 partidos, el equipo sabe que una victoria clara lo deja bien posicionado para lo que resta del certamen.
San Marino no logra despegar: cayó 4-0 ante Bielorrusia, 3-0 frente a Albania y 7-0 contra Finlandia en sus últimas tres presentaciones. Sin puntos y como colista del torneo, el equipo llega a este cruce buscando simplemente achicar la diferencia en el marcador.
El historial entre Albania y San Marino
El historial entre ambos es completamente unilateral: Albania ganó los cinco enfrentamientos disputados y nunca permitió que San Marino le marque un gol, con un acumulado de 16-0. El antecedente más reciente es de apenas una semana atrás, cuando Albania se impuso 3-0, y los registros anteriores muestran siempre el mismo signo: triunfos albaneses por 5-0, 2-0 y 3-0 en distintas épocas.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|San Marino vs. Albania
|0-3
|UEFA Nations League
|08/09/2021
|Albania vs. San Marino
|5-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|31/03/2021
|San Marino vs. Albania
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|08/06/2014
|San Marino vs. Albania
|0-3
|Friendlies
|15/08/2006
|San Marino vs. Albania
|0-3
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Albania y San Marino se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Albania suma 6 puntos en el torneo.
- San Marino suma 0 puntos en el torneo.