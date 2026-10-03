Alineaciones de Irlanda e Israel por la Liga de Naciones: formaciones probables

Irlanda e Israel se enfrentan este domingo 4 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Irlanda vs. Israel este domingo 4 de octubre desde las 15:45 hora de Chile por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Irlanda e Israel

Irlanda viene de empatar 2-2 con Austria y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Israel viene de empatar 0-0 con Kosovo y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Irlanda e Israel

Irlanda (3-4-2-1): Caoimhin Kelleher, Liam Scales, Dara O'Shea, John Egan, Jack Moylan, Adam Idah, Ryan Manning, Conor Coventry, Finn Azaz, Jake O'Brien, Troy Parrott. DT: Heimir Hallgrímsson.

Israel (3-4-2-1): Assaf Tzur, Nikita Stoinov, Raz Shlomo, Idan Nachmias, Liel Abada, Manor Solomon, Eliel Peretz, Ethane Azoulay, Dor Peretz, Eli Dasa, Tai Baribo. DT: Ran Ben Shimon.

Suplentes de Irlanda: Jayson Molumby, Jason Knight, Thomas Cannon, Liam Kitching, Rocco Vata, Owen Elding, Chiedozie Ogbene, Jimmy Dunne, Killian Phillips, Max O'Leary.

Suplentes de Israel: Anan Khalaili, Daniel Peretz, Ilay Feingold, Omri Gandelman, Yarden Shua, Oscar Gloukh, Yarin Levi, Guy Mizrahi, Gabi Kanichowsky, Omri Glazer, Dor Turgeman, Sayed Abu Farkhi.

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La previa de Irlanda e Israel: todo lo que hay que saber