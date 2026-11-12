Alineaciones de Italia y Francia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Italia recibe a Francia este jueves 12 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Italia viene de ganarle 3-1 a Turquía y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Francia viene de ganarle 4-1 a Bélgica y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Italia y Francia
Italia (4-3-3): Gianluigi Donnarumma, Riccardo Calafiori, Alessandro Bastoni, Giorgio Scalvini, Michael Kayode, Nicolò Fagioli, Alessandro Gianni Romano, Nicolò Barella, Nicolò Cambiaghi, Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito.
Francia (4-3-3): Mike Maignan, Malo Gusto, Dayot Upamecano, Jérémy Jacquet, Adrien Truffert, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Michael Olise, Désiré Doué, Bradley Barcola.
La previa de Italia y Francia: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 12 de noviembre
- Hora: 16:45 (hora de Chile)
- Historial: 42 cruces — Italia ganó 20, Francia ganó 13 y empataron 11
- Último antecedente: 02/10/2026: Francia 1-1 Italia
- Próximo partido de Italia: vs. Bélgica, domingo 15 de noviembre
- Próximo partido de Francia: vs. Turquía, domingo 15 de noviembre