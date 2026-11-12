Dónde ver EN VIVO Italia vs. Francia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia recibe a Francia este jueves 12 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Italia y Francia ya empataron hace poco más de un mes y ahora se reencuentran con la tabla apretando distinto para cada uno. No es un partido cualquiera de Liga de Naciones: hay posiciones que corregir de un lado y una punta que estirar del otro.
Francia llega como favorita y con margen para administrar, pero un resultado positivo en Italia le serviría para despegarse todavía más en la zona alta del grupo. Para los italianos, en cambio, el margen de error empieza a ser mínimo.
La actualidad de ambos equipos
Italia viene de un triunfo cómodo 3-1 ante Turquía que le dio algo de aire, después de una seguidilla irregular que la tiene en el puesto 17 con apenas 7 puntos en cuatro fechas. El equipo necesita sostener ese nivel si quiere escalar posiciones antes de que la Liga de Naciones se le complique.
Francia, en cambio, llega con otro envión: goleó 4-1 a Bélgica en su último partido y suma 10 puntos que la tienen quinta en la tabla general. Entre octubre y noviembre no perdió, y el empate ante los propios italianos fue el único tropiezo en ese tramo.
El historial entre Italia y Francia
El historial entre ambas selecciones es largo y parejo en el resultado reciente, aunque con ventaja histórica para Italia: de 42 enfrentamientos, los italianos ganaron 20, Francia 13 y hubo 11 empates. En goles también manda Italia, con 87 contra 61.
En los cruces más recientes la cosa se repartió bastante: el 1-1 de octubre fue el último, pero antes hubo triunfos para ambos lados, incluida una goleada francesa 3-1 en 2018 y otra italiana por el mismo marcador dos años antes.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Francia vs. Italia
|1-1
|UEFA Nations League
|17/11/2024
|Italia vs. Francia
|1-3
|UEFA Nations League
|06/09/2024
|Francia vs. Italia
|1-3
|UEFA Nations League
|01/06/2018
|Francia vs. Italia
|3-1
|Friendlies
|01/09/2016
|Italia vs. Francia
|1-3
|Friendlies
|14/11/2012
|Italia vs. Francia
|1-2
|Friendlies
|17/06/2008
|Francia vs. Italia
|0-2
|UEFA European Championship
|08/09/2007
|Italia vs. Francia
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|06/09/2006
|Francia vs. Italia
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/07/2006
|Italia vs. Francia
|1-1
|FIFA World Cup
Horario del partido
- Chile: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs
- Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs
- Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs
- Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Italia y Francia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Italia suma 7 puntos en el torneo.
- Francia suma 10 puntos en el torneo.