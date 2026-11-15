Bélgica vs. Italia: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Bélgica e Italia se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bélgica recibe a Italia este domingo 15 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Bélgica llega con el envión de un triunfo sobre Turquía y la chance de meterle presión a una Italia que viene de bajarse a Francia. Son apenas dos puntos los que separan a ambos en la tabla, así que cada punto pesa.

No hay instancia definida de por medio, pero sí un lugar en el grupo que se puede acomodar con un buen resultado en esta fecha de la Liga de Naciones.

La actualidad de ambos equipos

Bélgica viene de ganarle 2-1 a Turquía de visitante, después de haber sufrido una goleada en contra de Francia por 4-1. Antes de ese traspié había goleado 3-0 a los turcos en casa. Está 18° con 9 puntos en cinco partidos, una ubicación que no refleja del todo el nivel mostrado en algunos tramos.

Italia atraviesa un buen momento: le ganó 3-1 a Francia de local en su último partido, tras haber superado también 3-1 a Turquía. El empate ante los franceses en la fecha anterior fue el único traspié reciente. Con 10 unidades y el 13° puesto, llega como el equipo que más en racha está de los dos.

El historial entre Bélgica e Italia

El historial entre ambos tiene a Italia como el más ganador, con 7 victorias contra 4 de Bélgica y 5 empates en 16 enfrentamientos, además de una ligera ventaja en la diferencia de goles. Sin embargo, el antecedente más reciente favorece a los belgas, que se impusieron 2-0 como visitantes en septiembre de 2026, cortando una racha de resultados adversos que incluía una derrota 1-0 como locales en 2024.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Italia vs. Bélgica 0-2 UEFA Nations League 14/11/2024 Bélgica vs. Italia 0-1 UEFA Nations League 10/10/2024 Italia vs. Bélgica 2-2 UEFA Nations League 10/10/2021 Italia vs. Bélgica 2-1 UEFA Nations League 02/07/2021 Bélgica vs. Italia 1-2 UEFA European Championship 13/06/2016 Bélgica vs. Italia 0-2 UEFA European Championship 13/11/2015 Bélgica vs. Italia 3-1 Friendlies 30/05/2008 Italia vs. Bélgica 3-1 Friendlies 14/06/2000 Italia vs. Bélgica 2-0 UEFA European Championship 12/11/1999 Italia vs. Bélgica 1-3 Friendlies

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Horario del partido

Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs

Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs

Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs

Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs

España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis