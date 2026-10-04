Dónde ver EN VIVO Italia vs. Turquía por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia y Turquía se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Apenas una semana después de golearla, Italia vuelve a cruzarse con Turquía el lunes 5 de octubre y esta vez el objetivo es mejorar en la tabla de la Liga de Naciones.

Italia llega con la urgencia de sumar para escalar posiciones tras un andar irregular, mientras Turquía todavía busca su primer punto en el torneo.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Italia no termina de encontrar regularidad: después de golear 4-1 a este mismo rival, cayó 0-2 como local ante Bélgica y en su última salida empató 1-1 frente a Francia. Con 4 puntos en tres presentaciones, el equipo necesita ganar para no quedar relegado en la clasificación.

Turquía atraviesa un presente complicado. No ganó ni un solo partido en esta edición de la Liga de Naciones: cayó 0-3 ante Bélgica, perdió 1-4 con Italia en el partido anterior y también sumó una derrota 0-1 frente a Francia. Llega sin puntos y con la necesidad de mostrar una reacción antes de que la fase se le escape.

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El historial entre Italia y Turquía

El historial es ampliamente favorable a Italia: de los 12 cruces entre ambos, ganó 8, empató 4 y nunca perdió ante Turquía. La diferencia de gol también lo refleja, con 25 tantos a favor contra apenas 7 en contra. El antecedente más reciente fue justamente el 4-1 que Italia le endosó a Turquía hace poco más de una semana, continuando una tendencia que se repite desde hace décadas.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Turquía vs. Italia 1-4 UEFA Nations League 04/06/2024 Italia vs. Turquía 0-0 Friendlies 29/03/2022 Turquía vs. Italia 2-3 Friendlies 11/06/2021 Turquía vs. Italia 0-3 UEFA European Championship 15/11/2006 Italia vs. Turquía 1-1 Friendlies 19/11/2002 Italia vs. Turquía 1-1 Friendlies 11/06/2000 Turquía vs. Italia 1-2 UEFA European Championship 21/12/1994 Italia vs. Turquía 3-1 Friendlies 25/02/1973 Turquía vs. Italia 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 13/01/1973 Italia vs. Turquía 0-0 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis