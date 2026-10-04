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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Italia vs. Turquía por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia y Turquía se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Italy vs. Turkey, Liga de Naciones
Italy vs. Turkey, Liga de Naciones

Apenas una semana después de golearla, Italia vuelve a cruzarse con Turquía el lunes 5 de octubre y esta vez el objetivo es mejorar en la tabla de la Liga de Naciones.

Italia llega con la urgencia de sumar para escalar posiciones tras un andar irregular, mientras Turquía todavía busca su primer punto en el torneo.

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Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Italia no termina de encontrar regularidad: después de golear 4-1 a este mismo rival, cayó 0-2 como local ante Bélgica y en su última salida empató 1-1 frente a Francia. Con 4 puntos en tres presentaciones, el equipo necesita ganar para no quedar relegado en la clasificación.

Turquía atraviesa un presente complicado. No ganó ni un solo partido en esta edición de la Liga de Naciones: cayó 0-3 ante Bélgica, perdió 1-4 con Italia en el partido anterior y también sumó una derrota 0-1 frente a Francia. Llega sin puntos y con la necesidad de mostrar una reacción antes de que la fase se le escape.

El historial entre Italia y Turquía

El historial es ampliamente favorable a Italia: de los 12 cruces entre ambos, ganó 8, empató 4 y nunca perdió ante Turquía. La diferencia de gol también lo refleja, con 25 tantos a favor contra apenas 7 en contra. El antecedente más reciente fue justamente el 4-1 que Italia le endosó a Turquía hace poco más de una semana, continuando una tendencia que se repite desde hace décadas.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/09/2026Turquía vs. Italia1-4UEFA Nations League
04/06/2024Italia vs. Turquía0-0Friendlies
29/03/2022Turquía vs. Italia2-3Friendlies
11/06/2021Turquía vs. Italia0-3UEFA European Championship
15/11/2006Italia vs. Turquía1-1Friendlies
19/11/2002Italia vs. Turquía1-1Friendlies
11/06/2000Turquía vs. Italia1-2UEFA European Championship
21/12/1994Italia vs. Turquía3-1Friendlies
25/02/1973Turquía vs. Italia0-1UEFA World Cup Qualifiers
13/01/1973Italia vs. Turquía0-0UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Italia y Turquía se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Italia suma 4 puntos en el torneo.
  • Turquía suma 0 puntos en el torneo.
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