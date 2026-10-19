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Alineaciones de Tottenham y Coventry por la Premier League: formaciones probables

Tottenham y Coventry se enfrentan este lunes 19 de octubre en el Tottenham Hotspur Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Tottenham vs. Coventry, Premier League
Tottenham vs. Coventry, Premier League

Tottenham recibe a Coventry este lunes 19 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham viene de empatar 1-1 con Manchester United y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Coventry viene de ganarle 4-1 a Newcastle y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Tottenham y Coventry

Tottenham (4-2-3-1): Antonín Kinský, Archie Gray, Jan-Paul van Hecke, Micky van de Ven, Destiny Udogie, Mateus Fernandes, Conor Gallagher, Sandro Tonali, Mohammed Kudus, Dominic Solanke, Omar Marmoush. DT: Roberto De Zerbi.

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Coventry (5-4-1): Carl Rushworth, Milan Van Ewijk, Stephen Mfuni, Ethan Pinnock, Bobby Thomas, Jay DaSilva, Brandon Thomas-Asante, Caleb Yirenkyi, Matt Grimes, Ephron Mason-Clark, Taiwo Awoniyi. DT: Frank Lampard.

Bajas y ausentes de Tottenham y Coventry

Tottenham:

  • Savinho (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Pedro Porro (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Mykhaylo Mudryk (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Dejan Kulusevski (lesión de rodilla)
  • Xavi Simons (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de febrero de 2027)
  • Wilson Odobert (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Rodrigo Bentancur (expulsión; vuelve en 1 fecha)
  • Richarlison (ausencia)

Coventry:

  • Josh Eccles (golpe; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Aurèle Amenda (lesión en el gemelo; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Kaine Kesler-Hayden (lesión isquiotibial)
  • Luke Woolfenden (lesión de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Haji Wright (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)

La previa de Tottenham y Coventry: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 19 de octubre
  • Hora: 16:00 (hora de Chile)
  • Estadio: Tottenham Hotspur Stadium
  • Historial: 68 cruces — Tottenham ganó 31, Coventry ganó 18 y empataron 19
  • Último antecedente: 18/09/2024: Coventry 1-2 Tottenham
  • Próximo partido de Tottenham: vs. Chelsea, sábado 24 de octubre
  • Próximo partido de Coventry: vs. Fulham, sábado 24 de octubre
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