Sunderland y Tottenham se enfrentan este domingo 29 de noviembre en el Stadium of Light por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sunderland recibe a Tottenham este domingo 29 de noviembre desde las 11:05 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Stadium of Light. Sunderland viene de empatar 0-0 con Aston Villa y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Tottenham viene de ganarle 2-0 a Ipswich Town y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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