Sunderland y Tottenham se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Stadium of Light, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Sunderland recibe a Tottenham este domingo 29 de noviembre desde las 11:05 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Stadium of Light. El Sunderland pelea para no meterse de lleno en zona de descenso y necesita puntos urgentes. El Tottenham, en cambio, llega con la tranquilidad de quien viene afirmando su rendimiento lejos de casa.

Para los locales esto es casi una final anticipada: están a un paso de la zona roja y cada partido en casa pesa doble. El Tottenham, en tanto, quiere seguir escalando en la tabla y estirar su buen momento reciente.

La actualidad de ambos equipos

El Sunderland viene de empatar sin goles ante el Aston Villa como visitante, resultado que cortó una mini racha positiva tras el triunfo ante el Chelsea. Antes de eso había caído feo ante el Coventry, y con 9 puntos en 11 fechas la generalía del equipo está en el puesto 18, un lugar que nadie quiere ocupar a esta altura del campeonato.

El Tottenham llega mucho más suelto. Goleó 2-0 al Ipswich Town en su último compromiso de local y, salvo el tropiezo ante el Leeds a comienzos de noviembre, viene mostrando solidez puertas adentro. Con 15 unidades y el décimo puesto, el equipo de Londres pelea por meterse en la pelea de arriba de la tabla.

El historial entre Sunderland y Tottenham

El historial entre ambos es largo, con 109 antecedentes y una ligera ventaja para el Tottenham, que se impuso en 43 ocasiones por 36 del Sunderland, además de 30 empates. En goles también manda el conjunto londinense, con 148 contra 140.

Los duelos más recientes muestran paridad: el último, en abril de 2026, lo ganó el Sunderland por 1-0, mientras que el anterior terminó igualado 1-1. De hecho, en los últimos cruces no hay un dominador claro, algo que contrasta con las citas de mediados de la década pasada, cuando el Tottenham supo golear 5-1 y 4-1.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/04/2026 Sunderland vs. Tottenham 1-0 Premier League 04/01/2026 Tottenham vs. Sunderland 1-1 Premier League 31/01/2017 Sunderland vs. Tottenham 0-0 Premier League 18/09/2016 Tottenham vs. Sunderland 1-0 Premier League 16/01/2016 Tottenham vs. Sunderland 4-1 Premier League 13/09/2015 Sunderland vs. Tottenham 0-1 Premier League 17/01/2015 Tottenham vs. Sunderland 2-1 Premier League 13/09/2014 Sunderland vs. Tottenham 2-2 Premier League 07/04/2014 Tottenham vs. Sunderland 5-1 Premier League 07/12/2013 Sunderland vs. Tottenham 1-2 Premier League

Horario del partido

Chile: 11:05 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: FOX One, FOX+

FOX One, FOX+ Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC

Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC Centroamérica: FOX+

FOX+ España: DAZN, DAZN3 Spain

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 09:00 hs

Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis

Sunderland y Tottenham se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Sunderland suma 9 puntos en el torneo.

suma 9 puntos en el torneo. Tottenham suma 15 puntos en el torneo.