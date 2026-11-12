Alineaciones de Turquía y Bélgica por la Liga de Naciones: formaciones probables

Turquía recibe a Bélgica este jueves 12 de noviembre desde las 14:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Turquía viene de caer 1-3 ante Italia y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Bélgica viene de caer 1-4 ante Francia y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Turquía y Bélgica
Turquía (4-4-2): Ugurcan Cakir, Ferdi Kadioglu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmali, Arda Guler, Oguz Aydin, Hakan Calhanoglu, Orkun Kokcu, Baris Alper Yilmaz, Enes Unal.
Bélgica (4-3-3): Senne Lammens, Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Kevin De Bruyne, Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard.
La previa de Turquía y Bélgica: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 12 de noviembre
- Hora: 14:00 (hora de Chile)
- Historial: 10 cruces — Turquía ganó 3, Bélgica ganó 4 y empataron 3
- Último antecedente: 02/10/2026: Bélgica 3-0 Turquía
- Próximo partido de Turquía: vs. Francia, domingo 15 de noviembre
- Próximo partido de Bélgica: vs. Italia, domingo 15 de noviembre