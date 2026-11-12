Turquía vs. Bélgica: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Turquía y Bélgica se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Turquía recibe a Bélgica este jueves 12 de noviembre desde las 14:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Turquía llega sin puntos y con la obligación de reaccionar antes de que la fase se le escape del todo. Bélgica, en cambio, tiene la chance de sellar la revancha después del golpe que le dio hace apenas un mes.

No hay demasiado margen para los locales, que necesitan sumar de una vez para no quedar afuera de la discusión en este grupo. Para Bélgica es la oportunidad de confirmar que aquel triunfo de octubre no fue casualidad.

La actualidad de ambos equipos

Turquía está 51° de 54 equipos y todavía no sumó un punto en cuatro partidos. Cayó con Italia por 1-3 de visitante, antes había perdido 0-3 justamente ante este mismo rival y en la fecha anterior también había sido goleada en casa frente a los italianos. La imagen es de un equipo que no logra reponerse y que llega a este partido necesitado de una reacción urgente.

Bélgica tampoco atraviesa su mejor momento, aunque la tabla lo disimula un poco: está 23° con 6 puntos. Viene de caer 4-1 como visitante ante Francia, pero antes de eso había goleado 3-0 justamente a Turquía y en la fecha previa había perdido por la mínima también contra los franceses. El equipo belga alterna buenas y malas, pero cuando le tocó enfrentar a este rival fue contundente.

El historial entre Turquía y Bélgica

Son diez los antecedentes entre ambos y la balanza está apenas inclinada hacia Bélgica, que ganó cuatro contra tres de Turquía y hubo tres empates. En goles también manda el equipo belga, con 19 contra 15.

El antecedente más reciente es justamente el de octubre pasado, cuando Bélgica se impuso 3-0 de local ante Turquía. Antes de ese resultado había pasado más de una década sin que se cruzaran, ya que el enfrentamiento anterior databa de 2011.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Bélgica vs. Turquía 3-0 UEFA Nations League 03/06/2011 Bélgica vs. Turquía 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2010 Turquía vs. Bélgica 3-2 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/2009 Bélgica vs. Turquía 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2008 Turquía vs. Bélgica 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 24/05/2006 Bélgica vs. Turquía 3-3 Friendlies 28/04/2004 Bélgica vs. Turquía 2-3 Friendlies 19/06/2000 Turquía vs. Bélgica 2-0 UEFA European Championship 30/04/1997 Turquía vs. Bélgica 1-3 UEFA World Cup Qualifiers 31/08/1996 Bélgica vs. Turquía 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

Chile: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs

Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

Turquía y Bélgica se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Turquía suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Bélgica suma 6 puntos en el torneo.