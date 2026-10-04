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Liga de Naciones

Alineaciones de Ucrania y Hungría por la Liga de Naciones: formaciones probables

Ucrania y Hungría se enfrentan este lunes 5 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Ukraine vs. Hungary, Liga de Naciones
Ukraine vs. Hungary, Liga de Naciones

Se viene Ucrania vs. Hungría este lunes 5 de octubre desde las 15:45 hora de Chile por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Ucrania y Hungría

Ucrania viene de caer 0-3 ante Irlanda del Norte y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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Hungría viene de ganarle 1-0 a Georgia y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Ucrania y Hungría

Ucrania (3-4-3): Dmytro Riznyk, Taras Mykhavko, Eduard Sarapiy, Illia Zabarnyi, Georgiy Sudakov, Volodymyr Brazhko, Oleh Ocheretko, Valerii Bondar, Roman Yaremchuk, Andriy Yarmolenko, Viktor Tsygankov.

Hungría (4-2-3-1): Balázs Tóth, Ákos Markgráf, Márk Csinger, Willi Orban, Attila Osváth, Dominik Szoboszlai, Alex Toth, András Schäfer, Milan Toth, Zsolt Nagy, Dániel Lukács. DT: Marco Rossi.

Suplentes de Ucrania: Georgiy Yermakov, Illia Krupskyi, Mykola Shaparenko, Matviy Ponomarenko, Anatoliy Trubin, Ivan Varfolomeev, Oleksandr Nazarenko, Yehor Nazaryna, Oleksandr Zubkov, Igor Krasnopir.

Suplentes de Hungría: Bence Várkonyi, Tamás Szűcs, Milán Vitális, Donát Bárány, Bence Gundel-Takács, Toth Rajmund, Áron Csongvai, Gábor Jurek, József Szalai, Ármin Pécsi, Áron Doktorics.

La previa de Ucrania y Hungría: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 5 de octubre
  • Hora: 15:45 (hora de Chile)
  • Historial: 3 cruces — Ucrania ganó 1, Hungría ganó 2 y empataron 0
  • Último antecedente: 25/09/2026: Hungría 0-1 Ucrania
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