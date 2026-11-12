Armenia vs. Chipre: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Armenia y Chipre se enfrentan este jueves 12 de noviembre, en el Republican Stadium - Vazgen Sargsyan, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Armenia recibe a Chipre este jueves 12 de noviembre desde las 14:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan. Armenia llega con la obligación de ganar porque ya perdió con este mismo rival hace apenas un mes, y una segunda caída complicaría cualquier aspiración en el grupo.

Chipre maneja la ventaja anímica y también la de puntos, así que un triunfo armenio serviría para recortar distancia en la tabla y meterse de lleno en la pelea.

La actualidad de ambos equipos

Armenia viene de un empate sin goles ante Montenegro que le dejó sensación agridulce, porque antes había perdido con Chipre y con el propio Montenegro en partidos consecutivos. El equipo local está 33° con apenas 4 puntos en cuatro fechas y necesita revertir una racha que lo tiene más cerca de los puestos bajos que de pelear arriba.

Chipre, en cambio, llega entonado: ganó sus dos últimos partidos, incluido ese mismo cruce ante Armenia por 2-0, y antes había rescatado un empate ante Letonia. Son 7 puntos y el puesto 20 los que reflejan un andar sólido, con argumentos para seguir sumando de visitante y estirar la diferencia sobre su rival de turno.

El historial entre Armenia y Chipre

El historial entre ambos es claramente favorable a Chipre, que ganó cinco de los ocho enfrentamientos directos contra solo un triunfo armenio y dos empates. La diferencia de gol también es elocuente: 16 a 8 a favor de los chipriotas en todo el historial.

El antecedente más reciente es justamente el más doloroso para Armenia, esa derrota 2-0 de principios de octubre que todavía está fresca. Antes hubo un empate 2-2 en 2023 y un triunfo armenio en 2017 por 3-2, que son las únicas alegrías locales en una serie que domina Chipre desde hace décadas.

Publicidad

Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Chipre vs. Armenia 2-0 UEFA Nations League 28/03/2023 Armenia vs. Chipre 2-2 Friendlies 13/11/2017 Armenia vs. Chipre 3-2 Friendlies 07/09/2007 Chipre vs. Armenia 3-1 Friendlies 28/02/2006 Chipre vs. Armenia 2-0 Friendlies 03/02/2000 Chipre vs. Armenia 3-2 Friendlies 16/11/1994 Chipre vs. Armenia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 08/10/1994 Armenia vs. Chipre 0-0 UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

Chile: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs

Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

Armenia y Chipre se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Armenia suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Chipre suma 7 puntos en el torneo.