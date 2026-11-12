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Liga de Naciones

Armenia vs. Chipre: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Armenia y Chipre se enfrentan este jueves 12 de noviembre, en el Republican Stadium - Vazgen Sargsyan, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Armenia vs. Cyprus, Liga de Naciones
Armenia vs. Cyprus, Liga de Naciones

Armenia recibe a Chipre este jueves 12 de noviembre desde las 14:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan. Armenia llega con la obligación de ganar porque ya perdió con este mismo rival hace apenas un mes, y una segunda caída complicaría cualquier aspiración en el grupo.

Chipre maneja la ventaja anímica y también la de puntos, así que un triunfo armenio serviría para recortar distancia en la tabla y meterse de lleno en la pelea.

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La actualidad de ambos equipos

Armenia viene de un empate sin goles ante Montenegro que le dejó sensación agridulce, porque antes había perdido con Chipre y con el propio Montenegro en partidos consecutivos. El equipo local está 33° con apenas 4 puntos en cuatro fechas y necesita revertir una racha que lo tiene más cerca de los puestos bajos que de pelear arriba.

Chipre, en cambio, llega entonado: ganó sus dos últimos partidos, incluido ese mismo cruce ante Armenia por 2-0, y antes había rescatado un empate ante Letonia. Son 7 puntos y el puesto 20 los que reflejan un andar sólido, con argumentos para seguir sumando de visitante y estirar la diferencia sobre su rival de turno.

El historial entre Armenia y Chipre

El historial entre ambos es claramente favorable a Chipre, que ganó cinco de los ocho enfrentamientos directos contra solo un triunfo armenio y dos empates. La diferencia de gol también es elocuente: 16 a 8 a favor de los chipriotas en todo el historial.

El antecedente más reciente es justamente el más doloroso para Armenia, esa derrota 2-0 de principios de octubre que todavía está fresca. Antes hubo un empate 2-2 en 2023 y un triunfo armenio en 2017 por 3-2, que son las únicas alegrías locales en una serie que domina Chipre desde hace décadas.

Últimos 8 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Chipre vs. Armenia2-0UEFA Nations League
28/03/2023Armenia vs. Chipre2-2Friendlies
13/11/2017Armenia vs. Chipre3-2Friendlies
07/09/2007Chipre vs. Armenia3-1Friendlies
28/02/2006Chipre vs. Armenia2-0Friendlies
03/02/2000Chipre vs. Armenia3-2Friendlies
16/11/1994Chipre vs. Armenia2-0UEFA European Championship Qualifiers
08/10/1994Armenia vs. Chipre0-0UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • Chile: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs
  • Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs
  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Armenia y Chipre se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Armenia suma 4 puntos en el torneo.
  • Chipre suma 7 puntos en el torneo.
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