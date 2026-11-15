Dónde ver EN VIVO Chipre vs. Montenegro por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Chipre y Montenegro se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Chipre recibe a Montenegro este domingo 15 de noviembre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Montenegro llega entonado y con margen para meterse en la pelea del grupo, mientras Chipre necesita sumar para no quedar relegado del todo en la zona media de la tabla.

No hay demasiado en juego en términos de clasificación directa, pero sí posiciones importantes de cara a lo que resta de esta Liga de Naciones.

La actualidad de ambos equipos

Chipre viene de rescatar un empate como visitante ante Armenia y acumula una racha pareja, con dos triunfos y un empate en sus últimos tres partidos. Está en la mitad de la tabla con 8 puntos en 5 presentaciones, un rendimiento que le permite mirar el certamen sin sobresaltos pero tampoco con margen para relajarse.

Montenegro, en cambio, llega como único equipo que ganó su último compromiso, superando 2-1 a Letonia de local. Marcha cuarto con 13 unidades y un invicto reciente que incluye dos victorias y un empate en sus tres partidos más recientes, números que lo mantienen entre los candidatos a pelear arriba en el grupo.

El historial entre Chipre y Montenegro

El historial es ampliamente favorable a Montenegro, que ganó tres de los seis enfrentamientos y nunca perdió ante Chipre, que no pudo celebrar ni una sola vez en esta serie. Los otros tres duelos terminaron empatados. En materia de goles la diferencia también es clara: 11 tantos convertidos por Montenegro contra apenas 4 de Chipre.

El antecedente más reciente fue en septiembre de 2026, cuando Montenegro se impuso 2-1 como local. Antes de eso hubo una goleada 4-0 también a favor del equipo montenegrino, en 2020.

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Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Montenegro vs. Chipre 2-1 UEFA Nations League 17/11/2020 Montenegro vs. Chipre 4-0 UEFA Nations League 05/09/2020 Chipre vs. Montenegro 0-2 UEFA Nations League 23/03/2018 Chipre vs. Montenegro 0-0 Friendlies 09/09/2009 Montenegro vs. Chipre 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/2009 Chipre vs. Montenegro 2-2 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

Chile: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs

Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs

Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs

España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

Chipre y Montenegro se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Chipre suma 8 puntos en el torneo.

suma 8 puntos en el torneo. Montenegro suma 13 puntos en el torneo.