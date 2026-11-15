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Liga de Naciones

Alineaciones de Chipre y Montenegro por la Liga de Naciones: formaciones probables

Chipre y Montenegro se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Cyprus vs. Montenegro, Liga de Naciones
Cyprus vs. Montenegro, Liga de Naciones

Chipre recibe a Montenegro este domingo 15 de noviembre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Chipre viene de empatar 1-1 con Armenia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Montenegro viene de ganarle 2-1 a Letonia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Chipre y Montenegro

Chipre (4-4-2): Fabiano, Leonidas Konomis, Nikolas Panayiotou, Konstantinos Laifis, Giorgios Malekkides, Loizos Loizou, Charalampos Kyriakou, Grigoris Kastanos, Marcus Edwards, Iasonas Pikis, Ioannis Pittas. DT: Apostolos Mantzios.

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Montenegro (4-4-2): Balša Popović, Risto Radunović, Slobodan Rubežić, Igor Vujačić, Ognjen Gašević, Vasilije Adžić, Stefan Lončar, Marko Janković, Sead Hakšabanović, Milutin Osmajić, Nikola Krstović. DT: Mirko Vučinić.

La previa de Chipre y Montenegro: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 15 de noviembre
  • Hora: 11:00 (hora de Chile)
  • Historial: 6 cruces — Chipre ganó 0, Montenegro ganó 3 y empataron 3
  • Último antecedente: 25/09/2026: Montenegro 2-1 Chipre
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