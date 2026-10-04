Dónde ver EN VIVO Chipre vs. Letonia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Chipre y Letonia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Chipre llega como favorito este lunes 5 de octubre y quiere confirmarlo ante una Letonia que todavía no gana en esta Liga de Naciones.

Son dos equipos que pelean en la zona baja de la tabla general, pero el presente de cada uno es bien distinto y eso se nota en el envión anímico con el que llegan al partido.

Horario del partido

Chile: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Chipre viene de un triunfo 2-0 ante Armenia que lo metió de nuevo en carrera dentro del grupo. Antes había empatado sin goles justamente contra Letonia y cayó ante Montenegro, pero el envión del último resultado le da otro aire antes de este cruce.

Letonia, en cambio, no logra despegar: perdió 1-2 con Montenegro en la última fecha y acumula apenas un punto en tres presentaciones. El empate 0-0 frente a Chipre fue su mejor resultado hasta ahora, y necesita algo mejor para no quedar relegada en la zona de descenso del grupo.

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El historial entre Chipre y Letonia

Se enfrentaron cuatro veces y Chipre se impuso en dos, con dos empates y ninguna victoria para Letonia, que nunca pudo ganarle en el historial reciente. El más reciente fue el 0-0 de hace apenas unas semanas, aunque en el global de goles Chipre también se queda con la ventaja clara.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Letonia vs. Chipre 0-0 UEFA Nations League 21/03/2024 Chipre vs. Letonia 1-1 Friendlies 13/02/1997 Chipre vs. Letonia 2-0 Friendlies 11/03/1996 Chipre vs. Letonia 1-0 Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis