Tras haber sentenciado su descenso en 2025, Fortaleza tuvo la salida de importantes jugadores como Juan Martín Lucero, Deyverson y ahora se les podría sumar Benjamín Kuscevic.

Ante esta situación, diferentes medios brasileños han confirmado que el zaguero chileno saldrá del tricolor de acero. Según informó el medio O Povo, el Benja se podría encontrar con un viejo conocido, Juan Pablo Vojvoda su ex entrenador, quien se encuentra en el Santos FC.

El Peixe se prepara con todo para luchar por la Copa Sudamericana en 2026, con destacados nombres como los de Neymar Jr. y Gabigol. Por lo que de llegar el chileno, acompañaría a dos estrellas del fútbol mundial.

También otros medios brasileños aseguran que el Vitória se encuentra tras los pasos del defensor central, pero no existe oferta formal.

Cabe destacar que mientras estuvo bajo el mando de Vojvoda, el ex Universidad Católica se consolidó como el capitán y titular indiscutido del “León de Pici”.

Benjamín Kuscevic puede salir de Fortaleza

El bicampeón de Libertadores con el Palmeiras no está siendo citado por Martín Palermo. Por esta misma razón es que el central buscaría una salida del club. Pero actualmente tiene un valor de €2.000.000 de euros y tiene contrato vigente hasta fines de 2028, lo que podría limitar su salida.

¿Cómo ha sido el paso de Kuscevic en Fortaleza?

Desde su llegada en febrero de 2024, el seleccionado nacional ha disputado un total de 79 encuentros, en los que ha logrado marcar 4 goles.

