Para nadie es un misterio que Esteban Paredes ha sido el más grande goleador de los últimos años en Colo Colo. Sin embargo, poco se conoce del rol social que ha tenido el jugador fuera de la cancha, pese a que sus acciones no han sido pocas.

La más llamativa de ellas data desde el año 2011, cuando un pequeño niño con cáncer, desanimado por su compleja enfermedad, terminó ganándole la batalla a su aflicción precisamente, según su propia versión, gracias al gran goleador del ‘Cacique’.

“Había 76 casos de ese cáncer en el mundo, todos mortales. Hubo que aplicar quimioterapia y luego empezar a alimentarse para tener fuerzas para soportar la operación”, comenta el padre del menor en un registro viralizado por el creador de contenido NatrolCC.

El relato del progenitor es aún más cruento, puesto que incluso a su corta edad, su hijo no tenía ganas de continuar dando la batalla: “Había días muy muy malos. Nos decía con mi señora ‘váyanse, déjenme morir solo'”. Pero fue en ese momento cuando se le vino un chispazo a la cabeza: “Ahí me acordé de un amigo, Justo Farrán”.

Farrán, exDT, PF y más de clubes como Santiago Morning, conocía de sobra al entonces goleador del cuadro Albo que hacía de las suyas en Pedrero: “‘Estamos hace un buen tiempo en la clínica Las Condes y necesitamos motivarlo. ¿Tú conocer a alguien de Colo Colo que pueda ir y lo pueda visitar’?”, fue la solicitud del padre del niño a Justo.

Tras ello, el propio Justo Farrán señaló que: “El fútbol es solidario en todos los aspectos. Fui donde Paredes y le conté. Ese día juega Colo Colo con Santos de Neymar. Ganan 3-2 y Paredes fue la figura. Me había dicho que después del partido lo íbamos a visitar”.

“No quiero ver a nadie”, fueron las palabras del niño que ya no quería seguir dando la batalla, pero que cuando vio a su ídolo entrar a su sala, cambió totalmente su perspectiva.

“Cuando lo vio, le dio la mano y Esteban Paredes se acerca altiro, le toma la cabeza y ahí se levantó”, agregó el padre.

El menor revela lo que sintió cuando el gran goleador del Popular compartió varias horas junto a él: “Impactante. Nunca había conocido a un jugador. Conversamos un rato y no lo podía creer hasta ya como una hora después”.

Tras ello, Farrán sostuvo que Paredes lo motivó a alimentarse y recuperar fuerzas para afrontar el duro desafío: “cuatro vasos de leche se tomó”, confesó esperanzado.

“Las tres horas que estuvo con él era tirar hacia arriba a mi hijo, motivarlo para que siguiera y diera la pelea y que como colocolino tenía que demostrarlo saliendo adelante con su enfermedad. Fue un gran paso para la recuperación”, añadió el padre.

Finalmente, la historia tuvo el más feliz de los finales felices posibles. Años después, la familia fue en busca de Paredes a un hotel en Temuco. Tras lograr dar con el jugador, este ni siquiera los reconoció.

“¿Porqué?, porque el niño estaba ya recuperado con su pelo normal, entonces mi amigo se acerca y le dice ‘te acuerdas de nosotros, tú nos fuiste a ver a la clínica’ y ahí se acordó… se sanó el niño”, cerró Farrán, dando muestra de esta increíble historia de humanidad en la que Esteban Paredes jugó un rol crucial en la sanación de un niño que atravesaba una grave enfermedad.

