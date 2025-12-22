Un verdadero bombazo se podría venir en el mercado de fichajes de Sudamérica y que tendría de protagonista al futbolista chileno Felipe Loyola, quien es una de las grandes figuras de Independiente de Avellaneda.

El seleccionado nacional acaba de recibir una jugosa oferta desde el fútbol brasileño, donde podría dar otro salto en su carrera y jugar junto a uno de los mejores jugadores de la historia.

Se trata del Santos de Neymar, club que habría hecho una oferta formal para adquirir cerca del 80% de su pase.

Así lo dio a conocer el periodista argentino Uriel Iugt, experto en mercado, a través de su cuenta de X (ex Twitter).

“Santos envió una oferta formal por Felipe Loyola. Es para adquirir un alto % del pase. Independiente ya la está analizando. Negociaciones en curso”, expuso.

Cabe recordar que el mediocampista de 25 años había estado en el radar del Bayern Múnich a mitad de año, por lo que desde hace varios meses viene llamando la atención de varios clubes importantes a nivel mundial.

El Santos viene de salvarse del descenso en Brasil, donde tuvo una extraordinaria remontada a cargo de Neymar en el Brasileirao, incluso terminaron clasificando a Copa Sudamericana.

Mientras que Independiente no pudo clasificar a ningún torneo internacional, lo que hace al formado en Colo Colo mirar hacia el exterior.

Consignar que el Rojo posee el 50% del pase de Loyola y la otra mitad pertenece a Huachipato, aunque en realidad a los antiguos controladores de la usina: Victoriano Cerda y Marcelo Pesce.

Neymar espera con los brazos abiertos a Felipe Loyola en Santos. (Foto: Ricardo Moreira/Getty Images)

En síntesis