Dónde ver EN VIVO Albania vs. Finlandia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Albania recibe a Finlandia este jueves 12 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay revancha pendiente: hace apenas un mes Finlandia le ganó este mismo duelo y ahora Albania tiene la chance de devolverla en su propia casa.
Ninguno de los dos pelea arriba, pero sumar acá puede ser la diferencia entre meterse en zona de pelea o quedar relegado en lo que resta del certamen.
La actualidad de ambos equipos
Albania llega con el envión de haber goleado 3-0 a San Marino y después haber sumado otro triunfo ajustado, 2-1, aunque en el medio quedó la derrota justamente ante este rival. El equipo acumula nueve puntos en cuatro presentaciones y se mueve en la mitad de la tabla con la intención de escalar posiciones antes de que termine la fase.
Finlandia, en cambio, llega golpeada. Después de ganarle a Albania hace un mes, encadenó un empate sin goles ante Bielorrusia y después cayó de visitante frente al mismo rival. Con siete unidades y ubicada en la parte baja del grupo, necesita reaccionar rápido si no quiere perder pisada en la clasificación.
El historial entre Albania y Finlandia
El historial entre ambos tiene ventaja clara para los finlandeses, que ganaron cinco de los ocho cruces disputados, por dos triunfos albaneses y un empate. En materia de goles también se impone Finlandia, con 10 convertidos contra 7 de Albania. El antecedente más reciente es justamente el de hace un mes, cuando Finlandia se impuso 2-1 jugando de local, resultado que Albania ahora buscará revertir.
Últimos 8 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/10/2026
|Finlandia vs. Albania
|2-1
|UEFA Nations League
|06/01/2002
|Albania vs. Finlandia
|1-1
|Friendlies
|01/09/2001
|Albania vs. Finlandia
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/2000
|Finlandia vs. Albania
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/1981
|Finlandia vs. Albania
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|03/09/1980
|Albania vs. Finlandia
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/10/1973
|Albania vs. Finlandia
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|21/06/1972
|Finlandia vs. Albania
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- Chile: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs
- Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs
- Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs
- Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Albania y Finlandia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Albania suma 9 puntos en el torneo.
- Finlandia suma 7 puntos en el torneo.