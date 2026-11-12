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Dónde ver EN VIVO Albania vs. Finlandia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Albania y Finlandia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Albania vs. Finland, Liga de Naciones
Albania vs. Finland, Liga de Naciones

Albania recibe a Finlandia este jueves 12 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay revancha pendiente: hace apenas un mes Finlandia le ganó este mismo duelo y ahora Albania tiene la chance de devolverla en su propia casa.

Ninguno de los dos pelea arriba, pero sumar acá puede ser la diferencia entre meterse en zona de pelea o quedar relegado en lo que resta del certamen.

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La actualidad de ambos equipos

Albania llega con el envión de haber goleado 3-0 a San Marino y después haber sumado otro triunfo ajustado, 2-1, aunque en el medio quedó la derrota justamente ante este rival. El equipo acumula nueve puntos en cuatro presentaciones y se mueve en la mitad de la tabla con la intención de escalar posiciones antes de que termine la fase.

Finlandia, en cambio, llega golpeada. Después de ganarle a Albania hace un mes, encadenó un empate sin goles ante Bielorrusia y después cayó de visitante frente al mismo rival. Con siete unidades y ubicada en la parte baja del grupo, necesita reaccionar rápido si no quiere perder pisada en la clasificación.

El historial entre Albania y Finlandia

El historial entre ambos tiene ventaja clara para los finlandeses, que ganaron cinco de los ocho cruces disputados, por dos triunfos albaneses y un empate. En materia de goles también se impone Finlandia, con 10 convertidos contra 7 de Albania. El antecedente más reciente es justamente el de hace un mes, cuando Finlandia se impuso 2-1 jugando de local, resultado que Albania ahora buscará revertir.

Últimos 8 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/10/2026Finlandia vs. Albania2-1UEFA Nations League
06/01/2002Albania vs. Finlandia1-1Friendlies
01/09/2001Albania vs. Finlandia0-2UEFA World Cup Qualifiers
02/09/2000Finlandia vs. Albania2-1UEFA World Cup Qualifiers
02/09/1981Finlandia vs. Albania2-1UEFA World Cup Qualifiers
03/09/1980Albania vs. Finlandia2-0UEFA World Cup Qualifiers
10/10/1973Albania vs. Finlandia1-0UEFA World Cup Qualifiers
21/06/1972Finlandia vs. Albania1-0UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs
  • Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs
  • Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs
  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Albania y Finlandia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Albania suma 9 puntos en el torneo.
  • Finlandia suma 7 puntos en el torneo.
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