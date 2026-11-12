Dónde ver EN VIVO Albania vs. Finlandia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Albania y Finlandia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Albania recibe a Finlandia este jueves 12 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay revancha pendiente: hace apenas un mes Finlandia le ganó este mismo duelo y ahora Albania tiene la chance de devolverla en su propia casa.

Ninguno de los dos pelea arriba, pero sumar acá puede ser la diferencia entre meterse en zona de pelea o quedar relegado en lo que resta del certamen.

La actualidad de ambos equipos

Albania llega con el envión de haber goleado 3-0 a San Marino y después haber sumado otro triunfo ajustado, 2-1, aunque en el medio quedó la derrota justamente ante este rival. El equipo acumula nueve puntos en cuatro presentaciones y se mueve en la mitad de la tabla con la intención de escalar posiciones antes de que termine la fase.

Finlandia, en cambio, llega golpeada. Después de ganarle a Albania hace un mes, encadenó un empate sin goles ante Bielorrusia y después cayó de visitante frente al mismo rival. Con siete unidades y ubicada en la parte baja del grupo, necesita reaccionar rápido si no quiere perder pisada en la clasificación.

El historial entre Albania y Finlandia

El historial entre ambos tiene ventaja clara para los finlandeses, que ganaron cinco de los ocho cruces disputados, por dos triunfos albaneses y un empate. En materia de goles también se impone Finlandia, con 10 convertidos contra 7 de Albania. El antecedente más reciente es justamente el de hace un mes, cuando Finlandia se impuso 2-1 jugando de local, resultado que Albania ahora buscará revertir.

Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/10/2026 Finlandia vs. Albania 2-1 UEFA Nations League 06/01/2002 Albania vs. Finlandia 1-1 Friendlies 01/09/2001 Albania vs. Finlandia 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 02/09/2000 Finlandia vs. Albania 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 02/09/1981 Finlandia vs. Albania 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 03/09/1980 Albania vs. Finlandia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 10/10/1973 Albania vs. Finlandia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 21/06/1972 Finlandia vs. Albania 1-0 UEFA World Cup Qualifiers

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Horario del partido

Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs

Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs

Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis