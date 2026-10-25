Celta vs. Betis: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 10 de la LaLiga

Celta recibe a Betis este domingo 25 de octubre desde las 12:15 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. El Betis llega golpeado después de encajar una goleada en su propia cancha y necesita reaccionar rápido para no perder terreno en la tabla. Enfrente va a tener a un Celta que viene de ganar y que mira hacia arriba con buenos ojos.
Los de Vigo quieren meterse en la pelea por los puestos de arriba y un triunfo ante un rival directo les vendría de maravilla. Para el Betis es la chance de cortar el mal trago reciente y demostrar que el tropiezo fue algo pasajero.
La actualidad de ambos equipos
El Celta llega con el envión de un triunfo 2-1 sobre Alavés que le permitió respirar en la tabla. Antes de eso había empatado sin goles como visitante frente al Elche, y más atrás había firmado una goleada contundente por 5-0 ante el Racing de Santander. Con 11 puntos en nueve partidos, el equipo gallego se ubica noveno y busca consolidarse entre los que pelean por entrar a zona europea.
El Betis atraviesa un momento más irregular de lo que indica su posición. Viene de perder 2-5 en su cancha frente a Barcelona, un golpe duro que cortó la buena racha que había mostrado al golear 5-2 a Osasuna en la fecha anterior. Más atrás había empatado 1-1 como visitante contra el Deportivo. Con 19 puntos es cuarto en la tabla, y necesita volver a mostrar solidez para no perder ese lugar.
El historial entre Celta y Betis
El historial entre ambos es parejo, con una leve ventaja para el Celta: de 54 enfrentamientos, los vigueses ganaron 19, el Betis 17 y hubo 18 empates. En las últimas diez citas no hay un dominador claro, con triunfos repartidos y varios empates, incluido el 1-1 de la visita más reciente del Celta a Sevilla, en marzo pasado. En materia de goles, el Celta también saca una pequeña diferencia, con 78 convertidos contra 66 del Betis a lo largo de toda la serie.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/03/2026
|Betis vs. Celta
|1-1
|Primera División
|27/08/2025
|Celta vs. Betis
|1-1
|Primera División
|08/02/2025
|Celta vs. Betis
|3-2
|Primera División
|10/11/2024
|Betis vs. Celta
|2-2
|Primera División
|12/04/2024
|Betis vs. Celta
|2-1
|Primera División
|03/01/2024
|Celta vs. Betis
|2-1
|Primera División
|04/02/2023
|Betis vs. Celta
|3-4
|Primera División
|02/10/2022
|Celta vs. Betis
|1-0
|Primera División
|20/03/2022
|Celta vs. Betis
|0-0
|Primera División
|02/01/2022
|Betis vs. Celta
|0-2
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 12:15 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
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- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 10:00 hs
- Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 14:30 hs
- Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 17:00 hs
- Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 17:00 hs
En síntesis
- Celta y Betis se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Celta suma 11 puntos en el torneo.
- Betis suma 19 puntos en el torneo.