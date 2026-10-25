Celta vs. Betis: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 10 de la LaLiga

Celta y Betis se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Celta recibe a Betis este domingo 25 de octubre desde las 12:15 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. El Betis llega golpeado después de encajar una goleada en su propia cancha y necesita reaccionar rápido para no perder terreno en la tabla. Enfrente va a tener a un Celta que viene de ganar y que mira hacia arriba con buenos ojos.

Los de Vigo quieren meterse en la pelea por los puestos de arriba y un triunfo ante un rival directo les vendría de maravilla. Para el Betis es la chance de cortar el mal trago reciente y demostrar que el tropiezo fue algo pasajero.

La actualidad de ambos equipos

El Celta llega con el envión de un triunfo 2-1 sobre Alavés que le permitió respirar en la tabla. Antes de eso había empatado sin goles como visitante frente al Elche, y más atrás había firmado una goleada contundente por 5-0 ante el Racing de Santander. Con 11 puntos en nueve partidos, el equipo gallego se ubica noveno y busca consolidarse entre los que pelean por entrar a zona europea.

El Betis atraviesa un momento más irregular de lo que indica su posición. Viene de perder 2-5 en su cancha frente a Barcelona, un golpe duro que cortó la buena racha que había mostrado al golear 5-2 a Osasuna en la fecha anterior. Más atrás había empatado 1-1 como visitante contra el Deportivo. Con 19 puntos es cuarto en la tabla, y necesita volver a mostrar solidez para no perder ese lugar.

El historial entre Celta y Betis

El historial entre ambos es parejo, con una leve ventaja para el Celta: de 54 enfrentamientos, los vigueses ganaron 19, el Betis 17 y hubo 18 empates. En las últimas diez citas no hay un dominador claro, con triunfos repartidos y varios empates, incluido el 1-1 de la visita más reciente del Celta a Sevilla, en marzo pasado. En materia de goles, el Celta también saca una pequeña diferencia, con 78 convertidos contra 66 del Betis a lo largo de toda la serie.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/03/2026 Betis vs. Celta 1-1 Primera División 27/08/2025 Celta vs. Betis 1-1 Primera División 08/02/2025 Celta vs. Betis 3-2 Primera División 10/11/2024 Betis vs. Celta 2-2 Primera División 12/04/2024 Betis vs. Celta 2-1 Primera División 03/01/2024 Celta vs. Betis 2-1 Primera División 04/02/2023 Betis vs. Celta 3-4 Primera División 02/10/2022 Celta vs. Betis 1-0 Primera División 20/03/2022 Celta vs. Betis 0-0 Primera División 02/01/2022 Betis vs. Celta 0-2 Primera División

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Horario del partido

Chile: 12:15 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 10:00 hs

Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 14:30 hs

Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 17:00 hs

Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 17:00 hs

En síntesis