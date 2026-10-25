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Celta vs. Betis: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 10 de la LaLiga

Celta y Betis se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Celta Vigo vs. Betis, LaLiga
Celta Vigo vs. Betis, LaLiga

Celta recibe a Betis este domingo 25 de octubre desde las 12:15 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. El Betis llega golpeado después de encajar una goleada en su propia cancha y necesita reaccionar rápido para no perder terreno en la tabla. Enfrente va a tener a un Celta que viene de ganar y que mira hacia arriba con buenos ojos.

Los de Vigo quieren meterse en la pelea por los puestos de arriba y un triunfo ante un rival directo les vendría de maravilla. Para el Betis es la chance de cortar el mal trago reciente y demostrar que el tropiezo fue algo pasajero.

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La actualidad de ambos equipos

El Celta llega con el envión de un triunfo 2-1 sobre Alavés que le permitió respirar en la tabla. Antes de eso había empatado sin goles como visitante frente al Elche, y más atrás había firmado una goleada contundente por 5-0 ante el Racing de Santander. Con 11 puntos en nueve partidos, el equipo gallego se ubica noveno y busca consolidarse entre los que pelean por entrar a zona europea.

El Betis atraviesa un momento más irregular de lo que indica su posición. Viene de perder 2-5 en su cancha frente a Barcelona, un golpe duro que cortó la buena racha que había mostrado al golear 5-2 a Osasuna en la fecha anterior. Más atrás había empatado 1-1 como visitante contra el Deportivo. Con 19 puntos es cuarto en la tabla, y necesita volver a mostrar solidez para no perder ese lugar.

El historial entre Celta y Betis

El historial entre ambos es parejo, con una leve ventaja para el Celta: de 54 enfrentamientos, los vigueses ganaron 19, el Betis 17 y hubo 18 empates. En las últimas diez citas no hay un dominador claro, con triunfos repartidos y varios empates, incluido el 1-1 de la visita más reciente del Celta a Sevilla, en marzo pasado. En materia de goles, el Celta también saca una pequeña diferencia, con 78 convertidos contra 66 del Betis a lo largo de toda la serie.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
15/03/2026Betis vs. Celta1-1Primera División
27/08/2025Celta vs. Betis1-1Primera División
08/02/2025Celta vs. Betis3-2Primera División
10/11/2024Betis vs. Celta2-2Primera División
12/04/2024Betis vs. Celta2-1Primera División
03/01/2024Celta vs. Betis2-1Primera División
04/02/2023Betis vs. Celta3-4Primera División
02/10/2022Celta vs. Betis1-0Primera División
20/03/2022Celta vs. Betis0-0Primera División
02/01/2022Betis vs. Celta0-2Primera División

Horario del partido

  • Chile: 12:15 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 10:00 hs
  • Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 14:30 hs
  • Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 17:00 hs
  • Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 17:00 hs

En síntesis

  • Celta y Betis se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Celta suma 11 puntos en el torneo.
  • Betis suma 19 puntos en el torneo.
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