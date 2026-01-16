La Selección Chilena no pudo clasificar al Mundial de Norteamérica 2026, pero si hay una ‘Roja’ que está representando bien al país es la que participa en la Kings World Cup Nations 2026, donde se instaló en la gran final del certamen.

Liderada por jugadores como Mathías Vidangossy, la escuadra nacional tendrá que enfrentar a nada más ni nada menos que Brasil en la gran final, lo que supone un desafío de extrema dificultad en el partido decisivo.

Cabe recordar que Chile se clasificó a la definición del torneo tras derrotar a España en semifinales. Ahí, el elenco nacional empató 5-5 y eliminó a los europeos mediante definición a penales.

Brasil, por otro lado, no tuvo mayores problemas para deshacerse de México en la ronda de los 4 mejores y lo superó por un claro y contundente 8-3, donde los mexicanos nunca tuvieron ni la más mínima chance.

Chile vs. Brasil: Día y hora

El compromiso entre chilenos y brasileños se disputará este sábado 17 de enero a las 7:30 de la tarde de Chile continental.

TV: ¿Cómo ver el partido?

La gran final será transmitida en señal abierta por Canal 13.

Internet: Así se podrá ver a Chile vs. Brasil

Vía streaming, se podrá ver en la app de 13 GO, Youtube de Canal 13 y las plataformas digitales de la Kings League.