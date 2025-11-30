El presente de Darío Osorio es notable. Tras elevar su rendimiento representando a Chile, la promesa nacional volvió a convertir un gol para el FC Midtjylland: no lo hacía hace prácticamente tres meses.

Esta vez, la joya de Hijuelas lo hizo en el minuto 7 del encuentro ante el FC Nordsjælland por la Superliga de Dinamarca. Con el resultado 1-0 a favor, decretó el segundo tanto para su escuadra.

Tras una jugada personal de Aral Şimşir por el sector izquierdo, el seleccionado chileno aprovechó un rebote y golpeó el esférico con la pierna derecha. El arco ya estaba desguarnecido.

De esta manera, el formado en Universidad de Chile llegó a su sexto gol en la temporada. A su vez, acumula ocho asistencias en 25 compromisos disputados con el elenco danés.

Cabe destacar que la última vez que rompió la red fue el 31 de agosto de 2025. En aquella ocasión, Darío Osorio anotó en el triunfo 3-1 ante Brøndby IF por la séptima jornada del certamen local.

Darío Osorio sigue brillando en el FC Midtjylland. (Imagen: FC Midtjylland)

VIDEO: El gol de Darío Osorio para el FC Midtjylland