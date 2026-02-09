El seleccionado nacional, Lawrence Vigouroux, vive uno de sus mejores momentos en la Championship. El portero del Swansea City estuvo en el equipo de la semana pasada junto a su compatriota Ben Brereton y sigue dando que hablar en la Segunda División Inglesa.

Según datos del medio analítico, Analytics Chile, el ex Burnley es el portero con más atajadas de toda la Championship en la temporada 2025/26.

Cabe destacar que el guardavallas actualmente es el portero titular de La Roja, quitándole la titularidad a Brayan Cortés.

Pese a su gran momento, el club se ubica en la decimoquinta posición de la tabla, muy lejos de los playoffs de la Premier League. A 15 fechas de que finalice el torneo inglés.

En el ámbito personal, desde su llegada a “Los Cisnes”, ha disputado un total de 79 encuentros, en los que ha recibido 95 goles y ha dejado 23 vallas en cero.

Lawrence Vigouroux vive un gran momento

El buen momento del arquero, lo puede llevar a salir de la Segunda División de Inglaterra, ya que acumula años jugando en la categoría.

¿Qué viene para Vigouroux?

El sábado 14 de febrero a las 12:00 horas habrá duelo de chilenos, esto ya que el equipo de Vigouroux visitará al Derby County de Ben Brereton. Partido válido por la jornada 32 de la Championship.

En síntesis