Arturo Vidal avanza en su fichaje en Colo Colo. De hecho, ya está muy cerca de la firma, aquello porque acudió a Clínica Meds a realizarse los exámenes médicos. Sin embargo, desde Uruguay surgió la información de que el King despierta el interés de Nacional.

“Nacional avanza por la contratación de Arturo Vidal y se puede dar la llegada al equipo de Recoba. Vidal jugó en Colo Colo, Leverkusen, Juventus, Bayern Munich, Barcelona, Inter, Flamengo y Atl. Paranaense”, reportó el periodista uruguayo, Juanjo Acevedo, a través de X.

El relato uruguayo Alberto Kesman mencionó que a nivel económico es muy complicado su fichaje. “Acá alguien dio la información, es un periodista que no conozco. Yo lo que te quiero decir es que acá no hay ningún equipo que pueda pagar un millón 200 mil dólares por año por un jugador de fútbol, más de allá de que alguien pueda patrocinarlo”, dijo en conversación con Bolavip Chile.

“Nacional o Peñarol están muy pobres de plata, pero eso no quiere decir que no lo traigan. Acá vino a jugar gratis Luis Suárez, pero Luis Suárez nació en Nacional es como Vidal que nació en Colo Colo, lo cual yo no creo que venga a jugar a gratis”, añadió.

Además, aseguró que en Uruguay el mediocampista chileno podría desempeñarse con calma: “Acá si viene a jugar es porque es un país tranquilo, lo van a dejar muy tranquilo, va a jugar muy sereno. No es difícil jugar en Uruguay siendo un jugador de calidad. El fútbol uruguayo es exportador, no tiene muchas cosas dentro y acá se transforma de un día para el otro en gran figura”.

Arturo Vidal apareció como opción en Nacional de Uruguay (Foto: Photosport)

El aspecto económico: la traba para que Arturo Vidal pueda llegar al fútbol uruguayo

Kesman volvió a mencionar el tema económico como una traba: “De ahí a que tenga una información concreta de que Vidal está en los planes… Vidal está en los planes de todos, pero cuando hablas de plata no está en los planes de nadie”.

“Vidal es un jugador que puede estar en los planes de todos los equipos como jugador, pero cuando se habla dinero es cuando viene el trancazo de ver si el equipo puede pagarlo”, finalizó el relator deportivo.