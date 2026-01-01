El distinguido Diario Olé alabó al guardameta chileno previo a su arribo al fútbol argentino.

Brayan Cortés será nuevo jugador de Argentinos Juniors de cara a la próxima temporada tras no renovar en Peñarol y no volver a Colo Colo. El meta chileno llegará cedido a préstamo por un año y con opción de compra desde el club albo.

El reconocido medio argentino, comenzó a darle la bienvenida al portero nacional, destacándolo por sus continuas titularidades en la Selección Chilena y por ganar la Copa de Uruguay.

Pese a que comenzó de buena manera en el fútbol uruguayo, el ex cacique, no convenció al director técnico Diego Aguirre por lo que no le quedó de otra que salir del club carbonero.

Sebastián Britos, arquero uruguayo de 37 años, sería el reemplazo elegido por el técnico para la próxima temporada. Quien viene desde su paso por el fútbol peruano en Universitario de Lima.

En su nuevo club, Brayan Cortés, deberá competir por la titularidad con Diego “Ruso” Rodríguez de 36 años y Gonzalo Siri de 22. Ambos argentinos, pero el primero quien venía siendo titular, tuvo que apartarse una rotura de su ligamento cruzado en octubre.

El arquero de Colo Colo Brayan Cortés seguirá su carrera en el extranjero.

Entre quebrada se encuentra la relación entre Colo Colo y su ex portero, debido a que causó múltiples dolores de cabeza a Blanco y Negro al momento de salir del club aurinegro. Esto principalmente por la decisión de Brayan de no regresar al fútbol chileno pese a que seguía perteneciendo al cacique.

Esta situación causó gran cantidad de rechazo de parte de la hinchada alba, lo que llevo a que prefirieran como arquero titular al ex Universidad de Chile, Fernando De Paul por encima del meta chileno.

¿Cómo le fue a Brayan Cortés en Peñarol?

El iquiqueño disputó 21 encuentros desde su arribo al torneo de Uruguay, en donde recibió 18 goles y logró dejar 10 vallas en cero. Buenos números considerando que fue su primera experiencia internacional, pero que lamentablemente no fue suficiente para el fútbol uruguayo.

