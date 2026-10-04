Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Rumania vs. Suecia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Rumania y Suecia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Romania vs. Sweden, Liga de Naciones
Romania vs. Sweden, Liga de Naciones

Rumania llega sin puntos y con la peor diferencia de gol del certamen, y el lunes 5 de octubre se mide ante una Suecia que todavía no perdió en esta Liga de Naciones.

Para los locales es casi una cuestión de orgullo tras tres derrotas al hilo, mientras que Suecia puede meterse en los primeros puestos del grupo si suma de visitante.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Rumania no encuentra rumbo: cayó 0-6 ante Polonia en su última presentación, antes había perdido 2-4 de local contra Bosnia y Herzegovina y arrancó el certamen con otra caída frente a este mismo rival. Tres partidos, tres derrotas y cero puntos marcan un arranque para el olvido en la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Suecia, en cambio, llega entonado aunque sin ganar en su última salida: empató 1-1 en la cancha de Bosnia y Herzegovina después de haber goleado 3-1 a Polonia como local. El equipo escandinavo está invicto y es noveno en la tabla general, a tiro de los puestos de arriba si consigue otro resultado positivo lejos de casa.

El historial entre Rumania y Suecia

El historial entre ambos tiene cierta ventaja para Suecia, que se impuso en 5 de los 9 enfrentamientos directos, por 3 triunfos de Rumania y 2 empates. En materia de goles la diferencia es corta: 11 para los suecos contra 9 de los rumanos. El antecedente más reciente es justamente de este mismo proceso de la Liga de Naciones, cuando Suecia ganó 2-1 como local en septiembre.

Últimos 9 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/09/2026Suecia vs. Rumania2-1UEFA Nations League
15/11/2019Rumania vs. Suecia0-2UEFA European Championship Qualifiers
23/03/2019Suecia vs. Rumania2-1UEFA European Championship Qualifiers
27/03/2018Rumania vs. Suecia1-0Friendlies
09/02/1997Rumania vs. Suecia0-2Friendlies
10/07/1994Rumania vs. Suecia2-2FIFA World Cup
12/06/1994Rumania vs. Suecia1-1Friendlies
09/06/1983Suecia vs. Rumania0-1UEFA European Championship Qualifiers
08/09/1982Rumania vs. Suecia2-0UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Rumania y Suecia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Rumania suma 0 puntos en el torneo.
  • Suecia suma 7 puntos en el torneo.
Bolavip Chile
Bolavip Chile
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones