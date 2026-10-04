Dónde ver EN VIVO Rumania vs. Suecia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Rumania llega sin puntos y con la peor diferencia de gol del certamen, y el lunes 5 de octubre se mide ante una Suecia que todavía no perdió en esta Liga de Naciones.
Para los locales es casi una cuestión de orgullo tras tres derrotas al hilo, mientras que Suecia puede meterse en los primeros puestos del grupo si suma de visitante.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Rumania no encuentra rumbo: cayó 0-6 ante Polonia en su última presentación, antes había perdido 2-4 de local contra Bosnia y Herzegovina y arrancó el certamen con otra caída frente a este mismo rival. Tres partidos, tres derrotas y cero puntos marcan un arranque para el olvido en la fase de grupos de la Liga de Naciones.
Suecia, en cambio, llega entonado aunque sin ganar en su última salida: empató 1-1 en la cancha de Bosnia y Herzegovina después de haber goleado 3-1 a Polonia como local. El equipo escandinavo está invicto y es noveno en la tabla general, a tiro de los puestos de arriba si consigue otro resultado positivo lejos de casa.
El historial entre Rumania y Suecia
El historial entre ambos tiene cierta ventaja para Suecia, que se impuso en 5 de los 9 enfrentamientos directos, por 3 triunfos de Rumania y 2 empates. En materia de goles la diferencia es corta: 11 para los suecos contra 9 de los rumanos. El antecedente más reciente es justamente de este mismo proceso de la Liga de Naciones, cuando Suecia ganó 2-1 como local en septiembre.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Suecia vs. Rumania
|2-1
|UEFA Nations League
|15/11/2019
|Rumania vs. Suecia
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|23/03/2019
|Suecia vs. Rumania
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|27/03/2018
|Rumania vs. Suecia
|1-0
|Friendlies
|09/02/1997
|Rumania vs. Suecia
|0-2
|Friendlies
|10/07/1994
|Rumania vs. Suecia
|2-2
|FIFA World Cup
|12/06/1994
|Rumania vs. Suecia
|1-1
|Friendlies
|09/06/1983
|Suecia vs. Rumania
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/09/1982
|Rumania vs. Suecia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Rumania y Suecia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Rumania suma 0 puntos en el torneo.
- Suecia suma 7 puntos en el torneo.