Dónde ver EN VIVO Rumania vs. Suecia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Rumania y Suecia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Rumania llega sin puntos y con la peor diferencia de gol del certamen, y el lunes 5 de octubre se mide ante una Suecia que todavía no perdió en esta Liga de Naciones.

Para los locales es casi una cuestión de orgullo tras tres derrotas al hilo, mientras que Suecia puede meterse en los primeros puestos del grupo si suma de visitante.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Rumania no encuentra rumbo: cayó 0-6 ante Polonia en su última presentación, antes había perdido 2-4 de local contra Bosnia y Herzegovina y arrancó el certamen con otra caída frente a este mismo rival. Tres partidos, tres derrotas y cero puntos marcan un arranque para el olvido en la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Suecia, en cambio, llega entonado aunque sin ganar en su última salida: empató 1-1 en la cancha de Bosnia y Herzegovina después de haber goleado 3-1 a Polonia como local. El equipo escandinavo está invicto y es noveno en la tabla general, a tiro de los puestos de arriba si consigue otro resultado positivo lejos de casa.

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El historial entre Rumania y Suecia

El historial entre ambos tiene cierta ventaja para Suecia, que se impuso en 5 de los 9 enfrentamientos directos, por 3 triunfos de Rumania y 2 empates. En materia de goles la diferencia es corta: 11 para los suecos contra 9 de los rumanos. El antecedente más reciente es justamente de este mismo proceso de la Liga de Naciones, cuando Suecia ganó 2-1 como local en septiembre.

Últimos 9 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Suecia vs. Rumania 2-1 UEFA Nations League 15/11/2019 Rumania vs. Suecia 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 23/03/2019 Suecia vs. Rumania 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 27/03/2018 Rumania vs. Suecia 1-0 Friendlies 09/02/1997 Rumania vs. Suecia 0-2 Friendlies 10/07/1994 Rumania vs. Suecia 2-2 FIFA World Cup 12/06/1994 Rumania vs. Suecia 1-1 Friendlies 09/06/1983 Suecia vs. Rumania 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 08/09/1982 Rumania vs. Suecia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis