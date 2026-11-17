Bosnia y Herzegovina y Rumania se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bosnia y Herzegovina recibe a Rumania este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Hay una distancia clara en la tabla y Bosnia llega con el rol de favorita, pero el buen presente de Rumania en su última fecha puede complicarle la noche.

Los puntos ya empiezan a pesar en la Liga de Naciones y ninguno de los dos quiere llegar a la última jornada sin margen de error.

La actualidad de ambos equipos

Bosnia y Herzegovina llega golpeada por la caída 2-3 ante Suecia como visitante, un resultado que cortó una racha que venía bien encaminada con el triunfo ante Polonia y el empate frente a los propios suecos. Aun así, el equipo se mantiene en zona media con 8 puntos en cinco presentaciones y necesita reaccionar rápido para no quedar relegado en la clasificación.

Rumania, en cambio, llega con otro ánimo después de ganarle 2-1 a Polonia de local, un resultado que corta la mala racha que traía tras la derrota ante Suecia y el categórico 0-6 sufrido justamente contra los polacos. Con apenas 3 puntos y ubicada en la parte baja de la tabla, el equipo necesita sostener ese envión para no quedar matemáticamente complicada.

El historial entre Bosnia y Herzegovina y Rumania

El historial entre ambos está parejo, con cinco triunfos para Bosnia y Herzegovina y cuatro para Rumania en nueve encuentros, sin empates en el medio. Los rumanos anotaron más goles en el total de la serie, aunque el resultado más reciente favoreció a los bosnios, que se impusieron 4-2 en Rumania a fines de septiembre.

Últimos 9 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 2-4 UEFA Nations League 15/11/2025 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 3-1 UEFA World Cup Qualifiers 21/03/2025 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 26/09/2022 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 4-1 UEFA Nations League 07/06/2022 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 1-0 UEFA Nations League 03/06/2011 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 26/03/2011 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/06/2003 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2002 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 0-3 UEFA European Championship Qualifiers

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Horario del partido

Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis