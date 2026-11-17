Bosnia y Herzegovina recibe a Rumania este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Hay una distancia clara en la tabla y Bosnia llega con el rol de favorita, pero el buen presente de Rumania en su última fecha puede complicarle la noche.
Los puntos ya empiezan a pesar en la Liga de Naciones y ninguno de los dos quiere llegar a la última jornada sin margen de error.
La actualidad de ambos equipos
Bosnia y Herzegovina llega golpeada por la caída 2-3 ante Suecia como visitante, un resultado que cortó una racha que venía bien encaminada con el triunfo ante Polonia y el empate frente a los propios suecos. Aun así, el equipo se mantiene en zona media con 8 puntos en cinco presentaciones y necesita reaccionar rápido para no quedar relegado en la clasificación.
Rumania, en cambio, llega con otro ánimo después de ganarle 2-1 a Polonia de local, un resultado que corta la mala racha que traía tras la derrota ante Suecia y el categórico 0-6 sufrido justamente contra los polacos. Con apenas 3 puntos y ubicada en la parte baja de la tabla, el equipo necesita sostener ese envión para no quedar matemáticamente complicada.
El historial entre Bosnia y Herzegovina y Rumania
El historial entre ambos está parejo, con cinco triunfos para Bosnia y Herzegovina y cuatro para Rumania en nueve encuentros, sin empates en el medio. Los rumanos anotaron más goles en el total de la serie, aunque el resultado más reciente favoreció a los bosnios, que se impusieron 4-2 en Rumania a fines de septiembre.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|2-4
|UEFA Nations League
|15/11/2025
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|3-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|21/03/2025
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|26/09/2022
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|4-1
|UEFA Nations League
|07/06/2022
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|1-0
|UEFA Nations League
|03/06/2011
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|26/03/2011
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/06/2003
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2002
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|0-3
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- Chile: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 5
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Bosnia y Herzegovina y Rumania se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bosnia y Herzegovina suma 8 puntos en el torneo.
- Rumania suma 3 puntos en el torneo.