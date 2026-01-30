El delantero nacional, Lucas Cepeda hizo noticia tras lo que fue su traspaso al fútbol español, en la que se transformó en nuevo refuerzo del Elche de España, el que es su primera experiencia en el extranjero.

El ex Colo Colo rápidamente se unió a los entrenamientos con su nuevo equipo, en la que espera poder ser una opción para el próximo desafío del Elche en La Liga de España, en donde debe enfrentarse ante el Barcelona.

Previo a este duelo, el seleccionado nacional recibió una tremenda noticia, ya que fue inscrito a la base de datos de LaLiga, lo que le permite ser considerado por el entrenador Eder Sarabia para este partido.

Ante este positivo escenario, se espera que Lucas Cepeda pueda ser opción para este partido ante el Barcelona, en la que incluso desde España señalan que el jugador nacional podría ser hasta titular.

Cepeda podría tener su debut este fin de semana | Foto: Elche

¿Cuándo juega el Elche de Lucas Cepeda ante Barcelona?

El partido entre Elche vs. Barcelona por la Liga de España está pactado para este sábado 31 de enero a partir de las 17:00 horas en el Estadio Martínez Valero.

Dónde ver el debut de Lucas Cepeda en Elche ante Barcelona

El duelo entre Elche vs. Barcelona se transmitirá por DirecTV en sus canales 610 y 1610 (HD). Vía streaming se podrá seguir este compromiso por la aplicación de DGO.