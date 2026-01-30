El delantero nacional, Lucas Cepeda da sus primeros pasos en lo que es su primera experiencia en el extranjero, en la que durante esta semana fue oficializado como nuevo jugador del Elche de España.

Dentro de esta semana, el ex Colo Colo rápidamente se puso a disposición de los trabajos de su entrenador Eder Sarabia para poder adaptarse a su nuevo equipo, en la que espera poder ganarse un cupo en la citación para su próximo duelo.

¿El rival? será el Barcelona de Lamine Yamal y compañía, quien visitará el Estadio Martínez Valero para enfrentarse en lo que será el duelo válido por la 22° fecha del fútbol español.

En esta jornada, Lucas Cepeda recibió una tremenda noticia para lo que podría ser su estreno ante el líder del fútbol español, la que lo ilusiona de tener sus primeros minutos en dicho país.

Cepeda podría ser titular ante Barcelona | Foto: Elche

Elche inscribió a Cepeda y está OK para jugar

En las primeras horas de esta jornada, el Elche logró inscribir a Lucas Cepeda en la web oficial de LaLiga, por lo que ya está ok para poder entrar en la convocatoria de su equipo para su duelo ante el Barcelona.

Cepeda ha tenido un importante impacto en lo que ha sido sus entrenamientos con sus compañeros en el Elche y desde España, no descartan de que el ex Colo Colo no tan solo entre a la convocatoria, sino que también pueda ser titular.

El duelo que podría signficar el debut de Lucas Cepeda con el Elche ante Barcelona se disputará este sábado 31 de enero a partir de las 17:00 horas en el Estadio Martínez Velero.

En Síntesis