Escocia vs. Eslovenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Escocia y Eslovenia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Escocia y Eslovenia se cruzan de nuevo el martes 6 de octubre, apenas unos días después de haber empatado sin goles en la fecha pasada. Esta vez el envión anímico está del lado escocés, que llega con una victoria fresca en las valijas.

Los dos suman 4 puntos en la Liga de Naciones y pelean por escalar posiciones en una tabla de 54 equipos. No hay demasiado margen de error a esta altura del certamen.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Escocia llega como favorita después de un andar irregular: cayó goleada 3-0 de local ante Suiza, pero se repuso con un triunfo 2-0 de visitante frente a Macedonia del Norte. El empate sin goles ante este mismo rival en la fecha anterior completa un cierre de calendario movido para el equipo, que buscará confirmar la mejoría mostrada en el último partido.

Eslovenia, por su parte, viene de perder 2-1 como visitante ante Suiza, un golpe que corta la racha positiva que había mostrado con el 2-0 a Macedonia del Norte. El empate sin goles frente a Escocia, antes de esos dos resultados, deja a los eslovenos con la misma cantidad de puntos que su rival y con la necesidad de reaccionar rápido para no quedar relegados en la tabla.

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El historial entre Escocia y Eslovenia

Escocia domina claramente el historial reciente: de los seis enfrentamientos ganó dos y no perdió ninguno, con cuatro empates de por medio. La diferencia de gol también favorece a los escoceses, que marcaron siete frente a los tres de Eslovenia en todo ese recorrido. El antecedente más próximo es justamente el 0-0 de la fecha pasada en esta misma Liga de Naciones, que mantuvo la paridad entre ambos.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Eslovenia vs. Escocia 0-0 UEFA Nations League 08/10/2017 Eslovenia vs. Escocia 2-2 UEFA World Cup Qualifiers 26/03/2017 Escocia vs. Eslovenia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 29/02/2012 Eslovenia vs. Escocia 1-1 Friendlies 12/10/2005 Eslovenia vs. Escocia 0-3 UEFA World Cup Qualifiers 08/09/2004 Escocia vs. Eslovenia 0-0 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis