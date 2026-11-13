Eslovenia vs. Suiza: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Eslovenia y Suiza se enfrentan este viernes 13 de noviembre, en el Stozice Stadium, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Eslovenia recibe a Suiza este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Stozice Stadium. Hay revancha apenas un mes después: la última vez que se vieron las caras, Suiza se llevó los tres puntos, y Eslovenia tiene la chance de devolverla de local.

Suiza llega como candidata clara a meterse entre los mejores del grupo, mientras que Eslovenia necesita sumar para no quedar descolgada en la pelea por la clasificación.

La actualidad de ambos equipos

Eslovenia viene de ganarle a Escocia de visitante, un resultado que le sirvió para cortar la caída tras perder justamente contra Suiza en la fecha anterior. Con 7 puntos y el puesto 21, el equipo local todavía tiene margen para meterse en la pelea si suma de local, pero no puede permitirse otro tropiezo ante un rival directo.

Suiza, en cambio, llega lanzada: ganó sus últimos tres partidos, incluido ese 2-1 ante Eslovenia, y goleó 3-0 tanto a Macedonia del Norte como a Escocia. Con 12 puntos y cuarta en la tabla, es el equipo que mejor viene de los dos y tiene con qué respaldar el rótulo de favorito.

El historial entre Eslovenia y Suiza

El historial es amplio y lo domina Suiza con comodidad: de doce enfrentamientos, ganó ocho, Eslovenia apenas dos y hubo dos empates. La diferencia de gol también lo refleja, 22 a 9 a favor del equipo suizo.

En los duelos más recientes la tendencia se mantuvo: Suiza ganó el cruce de octubre pasado y también el de septiembre de 2025, aunque en el medio hubo un empate sin goles. Eslovenia no le gana a Suiza desde hace más de una década.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/10/2026 Suiza vs. Eslovenia 2-1 UEFA Nations League 13/10/2025 Eslovenia vs. Suiza 0-0 UEFA World Cup Qualifiers 08/09/2025 Suiza vs. Eslovenia 3-0 UEFA World Cup Qualifiers 05/09/2015 Suiza vs. Eslovenia 3-2 UEFA European Championship Qualifiers 09/10/2014 Eslovenia vs. Suiza 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 15/10/2013 Suiza vs. Eslovenia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 07/09/2012 Eslovenia vs. Suiza 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 27/04/2004 Suiza vs. Eslovenia 2-1 Friendlies 11/02/2003 Eslovenia vs. Suiza 1-5 Friendlies 06/06/2001 Suiza vs. Eslovenia 0-1 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

Eslovenia y Suiza se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por ESPN4 y Disney+ Premium .

y . Eslovenia suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. Suiza suma 12 puntos tras vencer a Macedonia del Norte, Eslovenia y Escocia.