Alineaciones de Eslovenia y Suiza por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

Eslovenia recibe a Suiza este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Stozice Stadium. Eslovenia viene de ganarle 2-1 a Escocia y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Suiza viene de ganarle 3-0 a Macedonia del Norte y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Eslovenia y Suiza
Eslovenia (4-4-2): Jan Oblak, Žan Karničnik, Jaka Bijol, Žan Zaletel, Srdjan Kuzmić, Danijel Šturm, Adam Gnezda Čerin, Mark Zabukovnik, Vanja Drkušić, Aljoša Matko, Žan Vipotnik.
Suiza (4-3-3): Gregor Kobel, Sascha Britschgi, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Zachary Athekame, Remo Freuler, Michel Aebischer, Denis Zakaria, Fabian Rieder, Breel Embolo, Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.
Suplentes de Eslovenia: Timi Elsnik, Adrian Zeljković, Erik Janža, David Brekalo, Relja Obrić, Jošt Urbančič, Sandi Lovrić, Tjaš Begić, Žan Celar, Matevž Vidovšek, Igor Vekić, David Zec, Tomi Horvat, Andraž Šporar, Benjamin Verbič.
Suplentes de Suiza: Djibril Sow, Rubén Vargas, Adrian Bajrami, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Yvon Mvogo, Ardon Jashari, Cedric Itten, Eray Coemert, Winsley Boteli, Marvin Keller, Alvyn Sanches, Miro Muheim, Samuel Ballet, Silas Huber, Zeki Amdouni, Ricardo Rodríguez, Isaac Schmidt.
La previa de Eslovenia y Suiza: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 13 de noviembre
- Hora: 16:45 (hora de Chile)
- Estadio: Stozice Stadium
- Historial: 12 cruces — Eslovenia ganó 2, Suiza ganó 8 y empataron 2
- Último antecedente: 03/10/2026: Suiza 2-1 Eslovenia
- Próximo partido de Eslovenia: vs. Macedonia del Norte, lunes 16 de noviembre
- Próximo partido de Suiza: vs. Escocia, lunes 16 de noviembre